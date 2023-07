Angličania sú prví finalisti ME do 21 rokov, poradili si s Izraelom

ME hráčov do 21 rokov



Batumi 5. júla (TASR) - Futbalisti Anglicka sa stali prvými finalistami ME hráčov do 21 rokov. V stredajšom semifinálovom zápase v gruzínskom Batumi zdolali rovesníkov z Izraela jednoznačne 3:0.Angličanov poslal v závere prvého polčasu do vedenia hlavičkou Morgan Gibbs-White. Napravil tak svoje zaváhanie zo 17. minúty, keď nepremenil pokutový kop. Po prestávke zvýšil náskok Cole Palmer a gólovú bodku za stretnutím dal v 90. minúte Cameron Archer. Finálový súper zverencov Leeho Carsleyho vzíde z dvojice Ukrajina - Španielsko (21.00 SELČ).