Angličania sú v semifinále ME po triumfe nad Švajčiarskom

Štvrťfinále (Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf)

Anglicko - Švajčiarsko 1:1, 5:3 po rozstrele (0:0)



Góly: 80. Saka - 75. Embolo. Rozhodcovia: Orsato - Carbone, Giallatini, ŽK: Kane - Schär, Widmer, 46.907 divákov.



Anglicko: Pickford - Walker, Stones, Konsa (78. Palmer) - Trippier (78. Eze), Mainoo (75. Shaw), Rice, Saka - Bellingham, Foden (115. Alexander-Arnold) - Kane (109. Toney)

Švajčiarsko: Sommer - Schär, Akanji, Rodriguez - Rieder (64. Zuber), Freuler (118. Sierro), Xhaka, Aebischer (118. Amdouni) - Ndoye (98. Zakaria), Embolo (109. Shaqiri), Vargas (64. Widmer)

Düsseldorf 6. júla (TASR) - Futbalisti Anglicka sa stali tretími semifinalistami ME 2024. V sobotňajšom štvrťfinálovom zápase zvíťazili v Düsseldorfe nad Švajčiarskom 5:3 po rozstrele, duel sa po riadnom hracom čase i predĺžení skončil nerozhodne 1:1.V súboji o finále sa stretnú s víťazom duelu Holandsko - Turecko (21.00), Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Španielsko a Francúzsko.Prvý polčas bol o obojstranne pozorných defenzívach a diváci v ňom napokon nevideli ani jednu strelu na bránku. Angličania boli ofenzívne aktívnejší, ale nedokázali prekvapiť súpera. Švajčiari sa prezentovali organizovanou hrou, ale v prvom polčase sa dostali iba k jednému streleckému pokusu, Angličania k piatim.Druhý polčas priniesol zaujímavejšie dianie a aj góly. V 51. minúte sa Švajčiar Embolo zbavil Konsu, no prízemnej strele chýbala razancia. Švajčiari vstúpili do druhého polčasu odvážnejšie, viackrát ofenzívne pohrozili Angličanom a v 75. minúte išli do vedenia. Ndoye prihral do šestnástka, anglický obranca Stones stečoval loptu priamo na kopačku Embola, ktorý trafil odkrytú bránku - 0:1. Angličania zareagovali tromi striedaniami a nepriaznivý stav odvrátili už po piatich minútach. V ofenzívnej akcii si Saka vylepšil streleckú pozíciu a ľavačkou z hranice šestnástky poslal loptu k vzdialenejšej žrdi - 1:1.V 5. minúte predĺženia sa zaskvel švajčiarsky brankár Sommer, keď vyrazil strelu Riceho na roh. Gól nepriniesla ani strela Bellinghama, s ktorou nemal Sommer problémy. Švajčiari sa v prvej časti predĺženia nedostali do šance, no takmer vyťažili z riskantnej malej domov Walkera na Pickforda.Druhá časť predĺženia priniesla viacero švajčiarskych príležitostí. V 166. minúte sa striedajúci Shaqiri pokúsil prekvapiť anglického brankára strelou priamo z rohu, ktorú zastavila až konštrukcia brány. Švajčiari napokon neskórovani ani po strele Amdouniho, na ktorú bol Pickford pripravený.Švajčiar Akanji neskóroval v závere prvej série rozstrelu a keďže ostatní strelci už boli stopercentní, do semifinále sa prebojovali Angličania.