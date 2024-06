Angličania trénovali pred osemfinále so Slovenskom kompletní

Blankenhain 29. júna (TASR) - Anglická futbalová reprezentácia absolvovala v kompletnom zložení sobotný tréning pred nedeľným osemfinálovým duelom na ME proti Slovensku (18.00 h). Informovala o tom agentúra DPA.



Zverenci Garetha Southgatea sa zo základného tábora v Blankenhaine presunú na nedeľný duel do Veltins Areny v Gelsenkirchene. Na tréningu nechýbal ani ľavý obranca Luke Shaw, ktorý sa pre zranenie zadného stehenného svalu zatiaľ na šampionáte nepredstavil. Menšie problémy s lýtkom hlásil po poslednom zápase v základnej skupine proti Slovinsku (0:0) Kieran Trippier, no aj on už v sobotu trénoval naplno.