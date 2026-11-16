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Angličania uťali Španielom sériu bez prehry, Tuchel: Najlepší výkon
Úradujúci majstri sveta vo futbale Španieli našli premožiteľa v súťažnom zápase prvýkrát od marca 2023.
Autor TASR
Madrid 16. novembra (TASR) - Úradujúci majstri sveta vo futbale Španieli našli premožiteľa v súťažnom zápase prvýkrát od marca 2023. Sériu 43 stretnutí bez prehry im v Madride uťali Angličania, ktorí si troma bodmi zaistili postup do štvrťfinále Ligy národov z prvého miesta v 3. skupine A-divízie. Tréner „Albionu“ Thomas Tuchel rozprával po záverečnom hvizde o najlepšom výkone tímu pod svojím vedením.
Španielsko naposledy prehralo v súťažnom dueli ešte v kvalifikácii na majstrovstvá Európy 2024 so Škótskom (0:2). Od tohto momentu ovládlo spomínané ME aj tohtoročný svetový šampionát v USA, Kanade a Mexiku. Dostalo sa aj do finále uplynulej edície Ligy národov, kde však po remíze v riadnom hracom čase podľahlo Portugalsku po jedenástkovom rozstrele. „Táto prehra nás vracia nohami späť na zem. Ukazuje to, aké náročné to bolo dosiahnuť. Začína sa nám nová výzva,“ konštatoval kormidelník Španielska Luis de la Fuente.
Španieli počas svojej série bez prehry zdolali dvakrát aj Anglicko. Podarilo sa im to v júli 2024 vo finále ME (2:1) a koncom septembra vo Wembley v Lige národov (3:2). „La Furia Roja“ si trúfala na hetrik triumfov, no na Metropolitane tvrdo narazila. Vyrovnaný priebeh prvého polčasu narušil v 45. minúte Harry Kane, ktorý premenil pokutový kop po faule Paua Cubarsiho. Rozhodujúce chvíle prišli v druhej časti, keď v 53. a 57. minúte skórovali obrancovia Ezri Konsa a Ben White. Cestu za bezpečným víťazstvom však skomplikovala červená karta Elliota Andersona, čo Španieli potrestali presným zásahom Mikela Oyarzabala z bieleho bodu a úspešnou dorážkou Nica Williamsa štvrťhodinu pred koncom. Ich záverečný tlak v nadstavenom čase už vyrovnanie nepriniesol, keď James Trafford zneškodnil strelu Fermina Lopeza aj pohotovú dorážku Aymerica Laporteho. „V závere sme ustáli niekoľko náročných momentov. Je to úžasný pocit a dôkaz, že kroky, ktoré sme podnikli po majstrovstvách sveta, fungujú,“ citovala kouča Tuchela agentúra AP.
Päťdesiattriročný Nemec na lavičke Anglicka mal po zápase na svojich zverencov iba slová chvály. „Plne si uvedomujeme, čo sme predviedli. V úvodnej hodine sme podali skvelý výkon a zaslúžene sme viedli 3:0. Červená karta a penalta otočili momentum na ich stranu a záverečných 30 minút pôsobilo ako tri hodiny,“ poznamenal Tuchel, podľa ktorého išlo o najlepší výkon Anglicka pod jeho vedením. „Vzhľadom na okolnosti, tlak, kvalitu a miesto, kde sme hrali, to bolo naše najlepšie vystúpenie. Predviesť takýto komplexný výkon v Madride je neuveriteľné,“ pokračoval víťaz Ligy majstrov zo sezóny 2020/2021 s Chelsea.
Brankár Španielov Unai Simon uznal po stretnutí kvalitu Anglicka, no podotkol, že štvrťfinále ich ešte len čaká. „Dnes boli lepší než my. Uplatňovali veľmi agresívny štýl hry jeden na jedného. Našťastie ešte nejde o vyraďovaciu fázu. Môžeme sa z toho poučiť a v marci podať lepší výkon,“ uviedol Simon. Na schopnosť zvládať náročné a dôležité zápasy apeloval aj de la Fuente. „Dnes nám zostala v ústach trpká pachuť. Nie sme na prehry zvyknutí, no aj to sa môže stať. Každý nás chce zdolať, ale my sme pripravení tieto výzvy zvládnuť,“ priznal 65-ročný lodivod.
V ďalšom dueli 3. skupiny A-divízie prehrali Česi s Chorvátmi 1:2, obsadili poslednú štvrtú priečku a zostúpili do „béčka“. Zverenci španielskeho trénera Santiho Deniu nenašli recept na body ani vo svojom šiestom vystúpení medzi elitou. Vicemajstrov sveta z roku 2018 poslal do vedenia už po dvoch minútach Ivan Perišič, no Adamovi Hložkovi sa podarilo vyrovnať v 84. minúte. Nerozhodný stav vydržal len niekoľko chvíľ, keď na konečných 2:1 upravil presnou strelou k žrdi Lovro Majer. „Vedeli sme, že nás čaká šesť náročných zápasov. Nechceli sme odísť s tým, že nezvládneme ani jeden. Prvých päť sa nám nevydarilo, tak sme chceli v Chorvátsku bodovať. O to viac mrzí, že sme ťahali za kratší koniec. Hrali sme, bojovali sme, Hložek dal pekný gól, no o tri minúty sme inkasovali a odchádzame naprázdno,“ uviedol podľa portálu idnes.cz reprezentačný brankár a spoluhráč Slováka Martina Dúbravku z Tottenhamu Antonín Kinský. Tréner Denia tak nebodoval na lavičke Česka ani na šiesty pokus, no manažér národného tímu Pavel Nedvěd potvrdil plnú dôveru vedenia asociácie španielskemu realizačnému tímu.
Španielsko naposledy prehralo v súťažnom dueli ešte v kvalifikácii na majstrovstvá Európy 2024 so Škótskom (0:2). Od tohto momentu ovládlo spomínané ME aj tohtoročný svetový šampionát v USA, Kanade a Mexiku. Dostalo sa aj do finále uplynulej edície Ligy národov, kde však po remíze v riadnom hracom čase podľahlo Portugalsku po jedenástkovom rozstrele. „Táto prehra nás vracia nohami späť na zem. Ukazuje to, aké náročné to bolo dosiahnuť. Začína sa nám nová výzva,“ konštatoval kormidelník Španielska Luis de la Fuente.
Španieli počas svojej série bez prehry zdolali dvakrát aj Anglicko. Podarilo sa im to v júli 2024 vo finále ME (2:1) a koncom septembra vo Wembley v Lige národov (3:2). „La Furia Roja“ si trúfala na hetrik triumfov, no na Metropolitane tvrdo narazila. Vyrovnaný priebeh prvého polčasu narušil v 45. minúte Harry Kane, ktorý premenil pokutový kop po faule Paua Cubarsiho. Rozhodujúce chvíle prišli v druhej časti, keď v 53. a 57. minúte skórovali obrancovia Ezri Konsa a Ben White. Cestu za bezpečným víťazstvom však skomplikovala červená karta Elliota Andersona, čo Španieli potrestali presným zásahom Mikela Oyarzabala z bieleho bodu a úspešnou dorážkou Nica Williamsa štvrťhodinu pred koncom. Ich záverečný tlak v nadstavenom čase už vyrovnanie nepriniesol, keď James Trafford zneškodnil strelu Fermina Lopeza aj pohotovú dorážku Aymerica Laporteho. „V závere sme ustáli niekoľko náročných momentov. Je to úžasný pocit a dôkaz, že kroky, ktoré sme podnikli po majstrovstvách sveta, fungujú,“ citovala kouča Tuchela agentúra AP.
Päťdesiattriročný Nemec na lavičke Anglicka mal po zápase na svojich zverencov iba slová chvály. „Plne si uvedomujeme, čo sme predviedli. V úvodnej hodine sme podali skvelý výkon a zaslúžene sme viedli 3:0. Červená karta a penalta otočili momentum na ich stranu a záverečných 30 minút pôsobilo ako tri hodiny,“ poznamenal Tuchel, podľa ktorého išlo o najlepší výkon Anglicka pod jeho vedením. „Vzhľadom na okolnosti, tlak, kvalitu a miesto, kde sme hrali, to bolo naše najlepšie vystúpenie. Predviesť takýto komplexný výkon v Madride je neuveriteľné,“ pokračoval víťaz Ligy majstrov zo sezóny 2020/2021 s Chelsea.
Brankár Španielov Unai Simon uznal po stretnutí kvalitu Anglicka, no podotkol, že štvrťfinále ich ešte len čaká. „Dnes boli lepší než my. Uplatňovali veľmi agresívny štýl hry jeden na jedného. Našťastie ešte nejde o vyraďovaciu fázu. Môžeme sa z toho poučiť a v marci podať lepší výkon,“ uviedol Simon. Na schopnosť zvládať náročné a dôležité zápasy apeloval aj de la Fuente. „Dnes nám zostala v ústach trpká pachuť. Nie sme na prehry zvyknutí, no aj to sa môže stať. Každý nás chce zdolať, ale my sme pripravení tieto výzvy zvládnuť,“ priznal 65-ročný lodivod.
V ďalšom dueli 3. skupiny A-divízie prehrali Česi s Chorvátmi 1:2, obsadili poslednú štvrtú priečku a zostúpili do „béčka“. Zverenci španielskeho trénera Santiho Deniu nenašli recept na body ani vo svojom šiestom vystúpení medzi elitou. Vicemajstrov sveta z roku 2018 poslal do vedenia už po dvoch minútach Ivan Perišič, no Adamovi Hložkovi sa podarilo vyrovnať v 84. minúte. Nerozhodný stav vydržal len niekoľko chvíľ, keď na konečných 2:1 upravil presnou strelou k žrdi Lovro Majer. „Vedeli sme, že nás čaká šesť náročných zápasov. Nechceli sme odísť s tým, že nezvládneme ani jeden. Prvých päť sa nám nevydarilo, tak sme chceli v Chorvátsku bodovať. O to viac mrzí, že sme ťahali za kratší koniec. Hrali sme, bojovali sme, Hložek dal pekný gól, no o tri minúty sme inkasovali a odchádzame naprázdno,“ uviedol podľa portálu idnes.cz reprezentačný brankár a spoluhráč Slováka Martina Dúbravku z Tottenhamu Antonín Kinský. Tréner Denia tak nebodoval na lavičke Česka ani na šiesty pokus, no manažér národného tímu Pavel Nedvěd potvrdil plnú dôveru vedenia asociácie španielskemu realizačnému tímu.