Angličania v záverečnom dvojzápase budú bez Bellinghama a Colwilla

Londýn 14. novembra (TASR) - Anglická futbalová reprezentácia sa v záverečnom dvojzápase kvalifikácie ME 2024 proti Malte a Severnému Macedónsku musí zaobísť bez zranených stredopoliarov Judea Bellinghama z Realu Madrid a Leviho Colwilla z FC Chelsea.



Obaja pricestovali na pondelkový zraz, no po lekárskych vyšetreniach sa vrátili späť do svojich klubov a budú pokračovať v rehabilitácii. Bellinghama, ktorý v tejto sezóne nastrieľal za "biely balet" v La Lige desať gólov v jedenástich zápasoch, vyradili problémy s ramenom. Tie mu neumožnili nastúpiť už v predošlých dvoch stretnutiach španielskeho tímu proti Sportingu Braga a Valencii. Rovnaký problém trápi aj Colwilla.



Angličania si už v októbri zaistili postup na ME z prvého miesta C-skupiny. O druhú miestenku sa pobijú Ukrajinci a Taliani.