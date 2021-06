Angličania zdolali Česko 1:0 a vyhrali D-skupinu

D-skupina - 3. kolo:



Londýn



Česko - Anglicko 0:1 (0:1)



Gól: 12. Sterling, ŽK: Bořil (ČR). Rozhodovali: Dias - Tavares, Soares (všetci Port.), 19.104 divákov.



ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil - Masopust (64. Hložek), Darida (64. Král), Holeš (84. Vydra), Souček, Jankto (46. Šefčík) - Schick (75. Pekhart)

Anglicko: Pickford - Walker, Stones (79. Mings), Maguire, Shaw - Saka (84. Sancho), Phillips, Grealish (68. Bellingham), Rice (46. Henderson), Sterling (67. Rashford) - Kane



1. ANGLICKO 3 2 1 0 2:0 + 2 7

2. CHORVÁTSKO 3 1 1 1 4:3 + 1 4

3. ČESKO 3 1 1 1 3:2 + 1 4

4. ŠKÓTSKO 3 0 1 2 1:5 - 4 1



Londýn 22. júna (TASR) - Futbalisti Anglicka zvíťazili v utorok vo Wembley v D-skupine EURO 2020 nad Českom 1:0 a stali sa jej víťazmi so 7 bodmi. Obaja protagonisti duelu mali postup do osemfinále istý už po výsledkoch pondelňajších zápasov.Angličania sa ako víťaz skupiny stretnú o týždeň 29. júna opäť v Londýne s druhým tímom F-skupiny. Českí reprezentanti skončili po triumfe Chorvátska nad Škótskom 3:1 o skóre tretí so 4 bodmi a na súpera si musia počkať. Podobne aj Chorváti, ktorí 28. júna v Kodani privítajú druhý tím "éčka", ktorým teoreticky môže byť aj Slovensko. To sa v stredu pobije o postup v Seville s domácim favoritom Španielskom.Angličania začali výborne, hrali sebavedomo a súpera okamžite zatlačili do defenzívy. Už v 2. minúte si nabehol na prienikovú prihrávku za stopérov Sterling, Vaclík vybehol neskoro, ale Angličanov lob trafil len pravú tyč. Česi boli pasívni a pykali v 12. minúte, keď jemne tečovaný center Grealisha na zadnej tyči pohodlne dohlavičkoval do siete Sterling. Prvá 20-minútovka jasne patrila domácim. Až potom sa Česi trochu spamätali a v 27. minúte musel tvrdú bombu Holeša skvele vyraziť Pickford. V 35. minúte akrobaticky nezakončil Jankto, odrazená lopta sa dostala k Součekovi, ale ten dobrou strelou tesne minul. Domáci súperovi loptu často nepožičali a s prehľadom kontrolovali priebeh do polčasového hvizdu.Obraz hry sa príliš nezmenil ani na začiatku druhého polčasu. Ani jeden z tímov už tak vysoko nenapádal. Domáci pozorne a s prehľadom marili platonické snahy hostí. Tí sa síce postupnou kombináciou vedeli dostať k šestnástke Anglicka, ale do nej už nie. Na druhej strane ihriska sa nepískala penalta po postrčení Maguira Bořilom pri centri do českej šestnástky. Česi pomerne často strácali lopty, čo brzdilo ich snahy o vyrovnanie. V 83. minúte to z otočky skúsil striedajúci Pekhart, ale minul. V závere Česi zmenili rozostavenie, hrali na dvoch útočníkov, ale ani to im neprinieslo úspech. V 86. minúte dal Henderson gól, ale ukázalo sa, že do ofsajdu mu prihral Bellingham. Skóre sa už nezmenilo a tak Angličania ako víťaz skupiny budú v osemfinále opäť hrať vo Wembley.