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Angličania zdolali DR Kongo 2:1 a postúpili do osemfinále
Po vyrovnanom úvode prišiel šok pre Angličanov v 7. minúte. Hráči DR Kongo gólovo udreli po centri Mbembu a zakončení Cipengu - 0:1.
Autor TASR,aktualizované
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Atlanta 1. júla (TASR) - Futbalisti Anglicka postúpili do osemfinále MS 2026. V stredajšom zápase šestnásťfinále v Atlante zvíťazili nad DR Kongo 2:1 po tom, čo Harry Kane dvoma gólmi v druhom polčase reagoval na gól afrického tímu z 1. polčasu. Angličania sa v ďalšej fáze stretnú s domácim Mexikom, duel je na programe v pondelok 6. júla od 2.00 SELČ na Aztéckom štadióne.
Po vyrovnanom úvode prišiel šok pre Angličanov v 7. minúte. Hráči DR Kongo gólovo udreli po centri Mbembu a zakončení Cipengu - 0:1. Hre nechýbalo nasadenie, no dlho sa hralo najmä medzi šestnástkami. Dominovali pozorné defenzívy, no po občerstvovacej prestávke v polovici prvého polčasu pribudlo gólových príležitostí. V 30. minúte mohol vyrovnať Bellingham, ale jeho hlavičku zneškodnil pohotovým zákrokom brankár Mpasi. Neskóroval ani Rashford, ktorému v presnejšom zakončení zabránil Wan-Bissaka. Hlavička Bellinghama neviedla ku gólu ani v závere prvého polčasu.
Angličania v druhom polčase výraznejšie prevzali iniciatívu. Súpera viackrát donútili k pozičným chybám a na hráčoch Konga už bol postupne viditeľný aj úbytok síl. Dôležitý moment priniesla 75. minúta. Gordon odcentroval na hlavu Kanea, na ktorého zakončenie Mpasi nedosiahol - 1:1. Tento gól zvýšil sebaistotu Angličanov a Kongu príliš nepomohli ani následné striedania. Kane dokonal obrat v 87. minúte, keď sa uvoľnil v šestnástke a defenzíva súpera mu nezabránila v strele k bližšej žrdi - 2:1. Kongo sa dostalo k príležitosti vyrovnať až v nadstavenom čase, ale Wissov priamy kop skončil nad Pickfordovou bránou.
hlasy po zápase: /zdroj: BBC/
Thomas Tuchel, tréner Anglicka: „Náš postup do osemfinále je zaslúžený, aj keď sme sa naň nadreli. Vôbec nám nevyšiel začiatok zápasu, z prvej strely sme inkasovali gól, no verili sme, že dokážeme otočiť nepriaznivý vývoj. Veľmi dobre naskočili do zápasu striedajúci hráči. Brankár DR Konga Lionel Mpasi podal neuveriteľný výkon, predviedol skvelé zákroky."
Harry Kane, strelec dvoch gólov Anglicka: „Streliť dva góly znamenajúce postup Anglicka do osemfinále MS je nádherný pocit. Bol to bláznivý zápas. DR Kongo je húževnatý súper, myslím si však, že po prvej občerstvovacej prestávke sme boli lepším tímom. Verili sme, že sa nájde niekto, kto dopraví loptu do siete. Dnes to vyšlo mne. Sú ešte veci, na ktorých musíme popracovať, no najdôležitejšie je, že sme medzi elitnou šestnástkou."
MS vo futbale, šestnásťfinále
Anglicko - DR Kongo 2:1 (0:1)
Góly: 75. a 87. Kane - 7. Cipenga. Rozhodcovia: Makhadmeh – Alkalaf, Alroalle (všetci Jord.), ŽK: Bellingham - Sadiki, 68.239 divákov.
Anglicko: Pickford – Spence (70. Eze), Konsa, Guéhi, O'Reilly – Anderson, Rice (91. Stones) – Madueke (61. Saka), Bellingham, Rashford (61. A. Gordon) – Kane
DR Kongo: Mpasi – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (89. Kayembe) – Mukau (76. Kayembe), Moutoussamy (89. Mayele), Sadiki – Mbuku (64. Elia), Wissa, Cipenga (76. Bongonda)
Anglicko - DR Kongo 2:1 (0:1)
Góly: 75. a 87. Kane - 7. Cipenga. Rozhodcovia: Makhadmeh – Alkalaf, Alroalle (všetci Jord.), ŽK: Bellingham - Sadiki, 68.239 divákov.
Anglicko: Pickford – Spence (70. Eze), Konsa, Guéhi, O'Reilly – Anderson, Rice (91. Stones) – Madueke (61. Saka), Bellingham, Rashford (61. A. Gordon) – Kane
DR Kongo: Mpasi – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (89. Kayembe) – Mukau (76. Kayembe), Moutoussamy (89. Mayele), Sadiki – Mbuku (64. Elia), Wissa, Cipenga (76. Bongonda)
Po vyrovnanom úvode prišiel šok pre Angličanov v 7. minúte. Hráči DR Kongo gólovo udreli po centri Mbembu a zakončení Cipengu - 0:1. Hre nechýbalo nasadenie, no dlho sa hralo najmä medzi šestnástkami. Dominovali pozorné defenzívy, no po občerstvovacej prestávke v polovici prvého polčasu pribudlo gólových príležitostí. V 30. minúte mohol vyrovnať Bellingham, ale jeho hlavičku zneškodnil pohotovým zákrokom brankár Mpasi. Neskóroval ani Rashford, ktorému v presnejšom zakončení zabránil Wan-Bissaka. Hlavička Bellinghama neviedla ku gólu ani v závere prvého polčasu.
Angličania v druhom polčase výraznejšie prevzali iniciatívu. Súpera viackrát donútili k pozičným chybám a na hráčoch Konga už bol postupne viditeľný aj úbytok síl. Dôležitý moment priniesla 75. minúta. Gordon odcentroval na hlavu Kanea, na ktorého zakončenie Mpasi nedosiahol - 1:1. Tento gól zvýšil sebaistotu Angličanov a Kongu príliš nepomohli ani následné striedania. Kane dokonal obrat v 87. minúte, keď sa uvoľnil v šestnástke a defenzíva súpera mu nezabránila v strele k bližšej žrdi - 2:1. Kongo sa dostalo k príležitosti vyrovnať až v nadstavenom čase, ale Wissov priamy kop skončil nad Pickfordovou bránou.
hlasy po zápase: /zdroj: BBC/
Thomas Tuchel, tréner Anglicka: „Náš postup do osemfinále je zaslúžený, aj keď sme sa naň nadreli. Vôbec nám nevyšiel začiatok zápasu, z prvej strely sme inkasovali gól, no verili sme, že dokážeme otočiť nepriaznivý vývoj. Veľmi dobre naskočili do zápasu striedajúci hráči. Brankár DR Konga Lionel Mpasi podal neuveriteľný výkon, predviedol skvelé zákroky."
Harry Kane, strelec dvoch gólov Anglicka: „Streliť dva góly znamenajúce postup Anglicka do osemfinále MS je nádherný pocit. Bol to bláznivý zápas. DR Kongo je húževnatý súper, myslím si však, že po prvej občerstvovacej prestávke sme boli lepším tímom. Verili sme, že sa nájde niekto, kto dopraví loptu do siete. Dnes to vyšlo mne. Sú ešte veci, na ktorých musíme popracovať, no najdôležitejšie je, že sme medzi elitnou šestnástkou."