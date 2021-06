Angličania zdolali Nemcov na ME 2:0 a postúpili do osmičky

Osemfinále ME:



Londýn



Anglicko - Nemecko 2:0 (0:0)



Góly: 75. Sterling, 86. Kane, ŽK: Rice, Phillips, Maguire - Ginter, Gosens. Rozhodovali: Makkelie - Steegstra, de Vries (všetci Hol.), 41.973 divákov.



Anglicko: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Phillips, Rice (88. Henderson), Shaw - Saka (69. Grealish), Kane, Sterling

Nemecko: Neuer - Ginter (87. Emre Can), Hummels, Rüdiger - Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens (87. Sane) - Havertz, Werner (68. Gnabry), Müller (90.+2 Musiala)

Raheem Sterling, autor gólu: "Vedeli sme, že proti veľmi dobrému tímu Nemecka musíme podať výborný výkon. A myslím si, že sa nám to dnes podarilo. Vieme, že len málo mužstiev vie odpovedať na veľkú intenzitu našej hry. Rice a Phillips v strede poľa odviedli skvelú prácu, bola to extratrieda, boli ako hladné zvieratá."

Toni Kroos, stredopoliar Nemecka: "Je to veľmi, veľmi trpké. Neboli sme dostatočne efektívni a gól Sterlinga všetko zmenil. Dovtedy sme ešte hrali solídne. Prešli sme ťažkou základnou skupinou, sme sklamaní."

Londýn 29. júna (TASR) - Futbalisti Anglicka sa stali predposledným štvrťfinalistom EURO 2020. V utorkovom osemfinálovom stretnutí zvíťazili v londýnskom Wembley nad Nemeckom 2:0. V boji o semifinále si zahrajú v sobotu 3. júla o 21.00 SELČ v Ríme s úspešnejším z večerného posledného osemfinále Švédsko - Ukrajina.Angličania rozhodli o triumfe v druhom polčase po góloch útočníkov Raheema Sterlinga a kapitána Harryho Kanea. Vo Wembley už napriek pandemickým opatreniam mohlo byť viac fanúšikov a na tribúny si ich našlo cestu 41.973.Obaja tréneri zvolili rozostavenie 3-4-3 a v prvom polčase to bola najmä taktická bitka. Nemci nepripustili úvodný domáci tlak a opticky vyzerali aktívnejší. Angličania vsadili na centre, aj po štandardkách, ich súper sa pokúšal zaskočiť anglických stopérov prienikovými prihrávkami stredom ihriska. V 8. minúte po jednej z nich zastavil Rice za cenu žltej karty Goretzku, ale z nemeckého priameho poku z dobrej pozície nezapršalo. Domáci sa cez súpera prvýkrát presadili v 16. minúte, Sterlingovu technickú strelu spoza šestnástky Neuer efektnou robinzonádou zlikvidoval. Následne sa neujali ani hlavičkové pokusy domáceho stopéra Maguirea. Po polhodine hry sa zrodila najväčšia šanca dovtedajšieho priebehu a vyprodukovali ju Nemci. Havertz výborne vysunul kolmicou Wernera, ten však loptu pomedzi nohy brankára Pickforda do siete nedostal. Na konci prvého dejstva dvakrát zachránil v posledných chvíľach pred Kaneom Hummels.Ako prví zahrozili v druhom dejstve Nemci, Havertzova bomba z voleja zvnútra šestnástky však išla do stredu brány a Pickford ju vyrazil nad. Obraz hry sa nemenil, hralo sa prevažne medzi šestnástkami a obaja súperi sa snažili najmä neurobiť zbytočnú chybu. Prvý gól sa tak zrodil až v 75. minúte, keď kombinačnú akciu založil a aj úspešne zakončil Sterling. Ten posunul loptu na stred na Kanea, cez Grealisha sa dostala na ľavé krídlo ku Shawovi, ktorého center medzi stopérov Sterling upratal za Neuera. Nemci mohli vyrovnať v 81. minúte, práve po chybe autora gólu sa dostal po prihrávke od Havertza do brejku Müller, ale nájazd zakončil strelou tesne vedľa. A pykali za to v 86. minúte, keď po ďalšej krídelnej akcii z ľavej strany a centri Graelisha poslal loptu hlavou do siete Kane. V závere ešte dvakrát ohrozil domácu bránu Goretzka, ale neúspešne a tak produktívnejší domáci hráči slávili postup do elitnej osmičky turnaja.