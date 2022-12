Angličania zdolali Senegal 3:0 a čaká ich Francúzsko

osemfinále:



Anglicko - Senegal 3:0 (2:0)



Góly: 38. Henderson, 45.+3. Kane, 57. Saka. ŽK: Koulibaly (Senegal), Rozhodovali: Barton – Moran (obaja Salv.), Katie Nesbittová (USA), 65.985 divákov.



Anglicko: Pickford - Walker, Stones (76. Dier), Maguire, Shaw – Henderson (82. Phillips), Rice, Bellingham (76. Mount) - Saka (65. Rashford), Kane, Foden (65. Grealish)



Senegal: E. Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs (84. Ballo-Toure) – Diatta (46. P. M. Sarr), Ciss (46- Gueye), N. Mendy, Ndiaye (46. Dieng), I. Sarr – Dia (72. Diedhiou)

Al Chor 4. decembra (TASR) - Futbalisti Anglicka zvíťazili v nedeľu nad Senegalom 3:0 a postúpili do štvrťfinále MS v Katare. O miestenku v semifinále zabojujú v sobotu (20.00 h) proti úradujúcim majstrom z Francúzska, ktorí si poradili s Poľskom 3:1.Angličania potvrdili úlohu favorita a už na konci prvého dejstva viedli 2:0 po presných zásahoch Jordana Hendersona a Harryho Kanea. Ten útočí v Katare na reprezentačný rekord Waynea Rooneyho v najvyššom počte gólov v národnom drese. Kane skóroval na tomto šampionáte prvýkrát. Jeho tím sa musel zaobísť bez Raheema Sterlinga, ktorý vynechal duel z rodinných dôvodov. Senegalu nepomohlo ani trojité striedanie v polčase a na konečných 3:0 upravil Bukayo Saka.Oba tímy začali opatrne a ako prví vyvinuli tlak Senegalčania. V 22. minúte minul bránu z blízka Sarr a o chvíľu musel pohotovo zasiahnuť brankár Pickford pri nádejnom pokuse Diu zvnútra pokutového územia. Neskôr však prebrali iniciatívu Angličania a dokázali zužitkovať svoju prvú veľkú šancu. Kane vysunul po kombinácii v strede ihriska Bellinghama a ten posunul loptu na Hendersona, ktorý nezaváhal. Práve strojca tejto akcie Kane sa postaral o gól do šatne, keď jeho tím prekazil rozohrávku súpera a išiel do brejku. Bellingham prihral Fodenovi a ten napravo voľnému Kaneovi, ktorý prestrelil brankára.Senegalský tréner Cisse pristúpil cez polčas k trom striedaniam. Jeho tím však vyslal na začiatku druhého dejstva na súperovu bránu len jednu nepresnú strelu z diaľky. Albion sa opäť gólovo presadil v 57. minúte. Senegalčanom vzali jeho hráči loptu v strede poľa a po krátkej kombinácii si ju potiahol po ľavom krídle Foden. V pokutovom území našiel pred bránou Saku, ktorý prudkou strelou prekonal Mendyho. Angličania následne pristúpili k viacerým striedaniam a zvoľnili tempo, no Senegalčanom sa nedarilo dostávať do šancí. V nadstavenom čase mali ešte niekoľko príležitostí zo štandardných situácií. Priamy kop však skončil v múre a dva rohové kopy nemali potrebnú razanciu. Úradujúci africkí majstri sa tak rozlúčili s MS po štyroch dueloch.