Angličania zdolali Španielov a získali tretí titul na ME21

Anglicko - Španielsko 1:0 (1:0)



Gól: 45.+4 Jones. Rozhodoval: Eskas (Nór.), ŽK: Gomes, Colwill, Gibbs-White, Trafford - Baena, Blanco, Sancet, Oroz, Denia.



Anglicko: Trafford - Garner, Colwill, Harwood-Bellis, Aarons - Smith Rowe (66. Madueke), Jones, Gibbs-White (73. Archer), Gomes (73. Skipp) - Palmer (82. Elliott), Gordon (82. Doyle)



Španielsko: Tenas - V. Gomez (74. Barrenetxea), Paredes, Pacheco, Miranda - Blanco (83. Camello), Baena (59. Oroz) - Sancet (59. Veiga) - Rodri (59. Riquelme), Ruiz, S. Gomez

Batumi 8. júla (TASR) - Futbalisti Anglicka získali titul na majstrovstvách Európy do 21 rokov. V sobotňajšom finále v Batumi zdolali Španielov 1:0 a pripísali si tretí titul v histórii po rokoch 1982 a 1984. Ich brankár James Trafford chytil v deviatej minúte nadstaveného času penaltu i následnú dorážku.V prvom polčase boli o niečo nebezpečnejší Angličania a ich najväčšie šance prišli tesne pred prestávkou. V 44. minúte trafil po štandardke Levi Colwill len do brvna, no v štvrtej minúte nadstaveného času sa už skóre zmenilo. Cole Palmer namieril síce z priameho kopu len do múru, no v ňom sa lopta odrazila od Curtisa Jonesa do siete - 1:0. Španieli nastúpili do druhého dejstva nabudení a v 51. minúte sa im podarilo dostať loptu za Trafforda, no Abel Ruiz hlavičkoval z ofsajdu. Po hodine hry mohol rozhodnúť Jones, ale jeho technickú strelu vytlačil brankár Arnau Tenas. Angličania sa potom zatiahli a bránil náskok, Španieli mali šance, ale nedokázali ich dotiahnuť. V 89. minúte sa opäť zaskvel Tenas, keď na čiare vyrazil pokus Noniho Maduekeho z uhla. Hrdinom zápasu však bol jeho náprotivok James Trafford, ktorý v deviatej minúte nadstaveného času chytil veľmi prísne zapískanú penaltu Ruiza i následnú dorážku.Angličania vďaka nemu prešli turnajom bez zaváhania, keď vyhrali všetkých šesť zápasov bez inkasovaného gólu a so skóre 11:0. Pre "Albión" je to tretí titul a v historických tabuľkách sa vyrovnal na druhom mieste Nemecku. Na čele sú s piatimi triumfami Taliani a Španieli.Trafford ako prvý v histórii odchytal na ME všetkých šesť zápasov bez inkasovaného gólu a Angličania taktiež ako prví neinkasovali. Najlepšími strelcami turnaja sa stali trojgóloví Španieli Abel Ruiz a Sergio Gomez a Georgij Sudakov z Ukrajiny.