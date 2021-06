Angličania zdolali v šlágri D-skupiny Chorvátsko gólom Sterlinga

D-skupina - 1. kolo:



Wembley



Anglicko - Chorvátsko 1:0 (0:0)



Gól: 57. Sterling. Rozhodovali: Orsato - Giallatini, Preti (všetci Tal.), ŽK: Foden - Čaleta-Car, Kovačič, Brozovič



Anglicko: Pickford - Walker, Stones, Mings, Trippier - Phillips, Rice - Sterling (90.+2 Calvert-Lewin), Mount, Foden (71. Rashford) - Kane (82. Bellingham)

Chorvátsko: Livakovič - Vrsaljko, Vida, Čaleta-Car, Gvardiol - Modrič, Brozovič (70. Vlašič), Kovačič (85. Pašalič) - Kramarič (70. Brekalo), Rebič (78. Petkovič), Perišič



1. ANGLICKO 1 1 0 0 1:0 + 1 3

2. ČESKO 0 0 0 0 0:0 + 0 0

3. ŠKÓTSKO 0 0 0 0 0:0 + 0 0

4. CHORVÁTSKO 1 0 0 1 0:1 - 1 0



Raheem Sterling, útočník Anglicka a autor víťazného gólu: "Vyrastal som kúsok od štadióna, dve minúty cesty odtiaľto. Vždy som sníval o tom, že keď tu nastúpim, podarí sa mi streliť gól. Skvelý pocit, že to vyšlo a pomohol som ním k zisku troch bodov. Bol to prvý zápas, potrebovali sme ho vyhrať. Zomkli sme sa ako tím, chlapci boli úžasní."

Kalvin Phillips, stredopoliar Anglicka: "Dosiahli sme skvelý výsledok. Štart sa nám vydaril, no čakajú nás ďalšie dva zápasy v skupine. Musíme v nich predviesť minimálne rovnako kvalitný výkon ako dnes, ak chceme byť úspešní."

Šime Vrsaljko, obranca Chorvátska: "Prvýkrát v histórii sme prehrali náš prvý zápas na EURO, ale nie je to žiadna katastrofa. Nehrali sme zle, ale Angličania boli lepší. Odovzdali sme maximum, dnes to nestačilo, ale naše ambície postúpiť zo skupiny sa nemenia."

Londýn 13. júna (TASR) - V prvom šlágri EURO 2020 zvíťazili futbalisti Anglicka nad Chorvátskom 1:0. Trojbodový úlovok v nedeľnom dueli D-skupiny im zabezpečil gól Raheema Sterlinga z 57. minúty.Ďalší zápas na šampionáte odohrajú Angličania v piatok 18. júna o 21.00 SELČ proti Škótsku vo Wembley, Chorváti sa predstavia o tri hodiny skôr v Glasgowe proti Česku.Angličania vstúpili do jedného zo šlágrov celého šampionátu tlakom a šancami. Prvú a hneď obrovskú mal v 6. minúte Foden, ktorý si šikovne posunul loptu na ľavačku a opečiatkoval ňou pravú žrď. O chvíľu nebezpečne vystrelil Phillips, jeho tvrdý pokus riadne preveril pozornosť Livakoviča. Chorvátom robil problémy vysoký pressing, nápor Albiónu však ustáli a postupne sa dostali do zápasu. Zopár sľubných náznakov šancí ale nedotiahli do konca, Pickford bol stále bez práce. Angličania to v ďalšom priebehu prvého polčasu skúšali nakopávanými loptami, tadiaľ ale neviedla cesta k úspechu. V 43. minúte po ruke Čaletu-Cara zahrávali priamy kop z ideálnej pozície spoza šestnástky. K lopte sa postavil Trippier, ale trafil iba hlavu Perišiča stojaceho v múre.V 57. minúte Phillips našiel kolmicou v šestnástke číhajúceho Sterlinga, pri ktorom bol neskoro Gvardiol a nezabránil mu otvoriť skóre - 1:0. O tri minúty mohli Angličania zdvojnásobiť náskok, lenže Mountov center na vzdialenú žrď nedokázal Kane z tesnej blízkosti usmerniť do siete a navyše potreboval ošetrenie po náraze do konštrukcie brány. Chorváti kontrovali pokusmi Kovačiča a Rebiča, skóre sa však nezmenilo. V 82. minúte sa dostal na trávnik namiesto kapitána Kanea stredopoliar Jude Bellingham a vo veku 17 rokov a 349 dní sa stal najmladším hráčom, ktorý nastúpil v zápase ME. Angličania rutinérsky ukontrolovali záver stretnutia, nepustili súpera do tlaku a premiérovo zvládli úvodné vystúpenie na ME za tri body.