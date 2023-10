Angličania zdolali v šlágri Talianov 3:1 a postúpili

Kvalifikácia ME 2024 - 8. kolo

C-skupina:



Anglicko - Taliansko 3:1 (1:1)

Góly: 32. a 77. Kane (prvý z 11 m), 57. Rashford - 15. Scamacca



Malta - Ukrajina 1:3 (1:2)

Góly: 12. Mbong - 38. Camenzuli (vlastný), 43.Dovbyk, 85. Mudryk



tabuľka:



1. Anglicko 6 5 1 0 19:3 16*

2. Ukrajina 7 4 1 2 11:8 13

3. Taliansko 6 3 1 2 11:7 10

4. Sev. Macedónsko 6 2 1 3 7:14 7

5. Malta 7 0 0 7 2:18 0

*istý postup na ME



G-skupina:



Srbsko - Čierna Hora 3:1 (1:1)

Góly: 9. a 73. Mitrovič, 77. Tadič - 36. Jovetič



Litva - Maďarsko 2:2 (2:0)

Góly: 20. Černych, 36. Sirvys - 67. Szoboszlai (z 11 m), 82. Varga



tabuľka:



1. Maďarsko 6 4 2 0 11:4 14

2. Srbsko 6 4 1 2 13:7 13

3. Čierna Hora 6 2 2 2 6:9 8

4. Litva 7 1 3 3 8:12 6

5. Bulharsko 6 0 2 4 3:10 2



H-skupina:



Fínsko - Kazachstan 1:2 (1:0)

Góly: 28. Taylor - 76. a 90. Zajnutdinov (prvý z 11 m)



Severné Írsko - Slovinsko 0:1 (0:1)

Gól: 5. Čerin



San Maríno - Dánsko 1:2 (0:1)

Góly: 61. Golinucci - 43. Hojlund, 70. Poulsen



tabuľka:



1. Slovinsko 8 6 1 1 17:6 19

2. Dánsko 8 6 1 1 17:7 19

3. Kazachstan 8 5 0 3 12:9 15

4. Fínsko 8 4 0 4 12:9 12

5. Sev. Írsko 8 2 0 6 7:9 6

6. San Maríno 8 0 0 8 1:26 0

Bratislava 17. októbra (TASR) - Futbalisti Anglicka sa prebojovali na ME 2024. V utorňajšom šlágri C-skupiny zvíťazili vo Wembley nad Talianskom 3:1. Dve presné zásahy zaznamenal kapitán Harry Kane, rozhodujúci gól vsietil v 57. minúte Marcus Rashford. Angličania odplatili Talianom prehru z finále EURO 2020.Domáci začali aktívne, no z úvodného tlaku nič nevyťažili a v 15. minúte z prvej útočnej akcie súpera inkasovali. Po centri Giovanniho di Lorenza sa dostal k lopte Gianluca Scamacca a strelou z päťky pod brvno poslal Talianov do vedenia. Pred uplynutím úvodnej polhodiny však Di Lorenzo fauloval v šestnástke Judea Bellinghama a Angličania mali výhodu pokutového kopu, ktorý ešte odobril VAR. Kane ho suverénne premenil a zaznamenal jubilejný 60. gól v drese Albiónu.V 57. minúte sa Bellingham v strede poľa šikovne zbavil protihráča a vnikol do otvorenej talianskej obrany. Následne prihral doľava Rashfordovi, ktorý prudkou strelou k žrdi prekonal Gianluigiho Donnarumu. V 77. minúte po rýchlom protiútoku spečatil triumf domácich Kane. V ďalšom dueli skupiny zvíťazila Ukrajina na Malte 3:1 a dostala sa v tabuľke na druhé miesto o tri body pred Taliansko, odohrala však o zápas viac.Šancu zaistiť si v predstihu miestenku na šampionát nevyužili Maďari, keď v G-skupine remizovali v Litve 2:2. Po polčase prehrávali 0:2. Srbi zdolali v balkánskom derby Čiernu Horu 3:1 a v tabuľke sú druhí o bod za Maďarskom. O úvodné dva góly sa postaral Aleksander Mitrovič, tretí pridal Dušan Tadič.Slovinci si udržali post lídra H-skupiny, v Belfaste zvíťazili nad Severným Írskom 1:0. Devätnásť bodov majú na konte aj druhí Dáni, ktorí uspeli na pôde beznádejne posledného San Marína iba 2:1. Hráči Kazachstanu triumfovali vo Fínsku 2:1 a posunuli sa na tretie miesto so štvorbodovou stratou na vedúce duo. Fíni viedli od 28. minúty po góle Roberta Taylora, no v záverečnej štvrťhodine slovenského rodáka Lukáša Hrádeckého dvakrát prekonal Bachtjar Zajnutdinov.Pred všetkými utorkovými zápasmi si minútou ticha uctili obete pondelňajšieho teroristického útoku v Bruseli, pri ktorom zomreli dvaja švédski fanúšikovia.