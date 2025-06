Angličania zdolali vo finále ME do 21 rokov Nemecko 3:2 po predĺžení

ME vo futbale do 21 rokov - finále:

Anglicko - Nemecko 3:2 pp (2:2, 2:1)

Góly: 5. Elliott, 25. Hutchinson, 92. Rowe - 45+1. Weiper, 61. Nebel. Rozhodovali: Van der Eijk - Bluemink, de Groot (všetci Hol.), ŽK: Scott, Iling Junior, Beadle - Martel, 19.153 divákov



Anglicko: Beadle - Hinshelwood, Quansah, Cresswell, Livramento - Anderson (98. Egan-Riley), McAtee (91. Nwaneri), Scott (44. Morton) - Stansfield (62. Norton-Cuffy), Hutchinson (98. Iling Junior), Elliott (91. Rowe)

Nemecko: Atubolu - Collins, Arrey-Mbi, Oermann (106. Wanner), Brown (86. Ulrich) - Nebel, Martel (98. Tresoldi), Reitz - Weiper (80. Röhl), Woltemade, Gruda (73. Knauff)

Na snímke anglickí futbalisti sa tešia z výhry po finálovom zápase Anglicko - Nemecko na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Bratislave v sobotu 28. júna 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 28. júna (TASR) - Anglickí futbalisti vyhrali v sobotu bratislavské finále majstrovstiev Európy do 21 rokov. Nemeckozdolali 3:2 po predĺžení, o víťazný gól sa postaral striedajúci Jonathan Rowe. Jeho tím tak získal štvrtý titul na kontinentálnom šampionáte tejto vekovej kategórie a obhájil celkový triumf spred dvoch rokov.Zverenci trénera Leeho Carsleyho odplatili súperovi prehru zo základnej fázy, keď podľahli Nemcom s plne obmeneným kádrom 1:2. Predošlé tituly získali v rokoch 1982, 1984 a 2023. V historickej tabuľke sa dostali za päťnásobných majstrov Španielsko a Nemecko.Do vedenia išli v piatej minúte Angličania zásluhou hviezdneho Elliotta. Nemecká obrana prepadla, lopta sa dostala do voľného priestoru v šestnástke a hráč Liverpoolu ju namieril k pravej žrdi. Nemci sa snažili odpovedať, ale ich prvá strela v podaní Woltemadeho prišla až v 23. minúte. Na druhej strane obhajcovia dvakrát tesne minuli pravú žrď a hrozili z brejkov. Tak padol aj druhý gól Hutchinsona - loptu mu v šestnástke posunul McAtee, ktorému stáli v ceste dvaja obrancovia. U Nemcov sa začala prejavovať nervozita v podobe faulov a ako prvý videl žltú kartu ich stredopoliar Martel. Jeho tím hrozil najviac zo štandardiek – tie „albion“ odvracal, gól od šatne nakoniec inkasoval po výstavnom centri Nebela na Weipera.Do druhého polčasu vstúpili Nemci defenzívnejšie a tento raz sa dostali oni k prvej šanci z brejku – Nebel to vzal zboku na seba a preveril brankára Beadleho. Úspešný bol pri rohovom kope, ktorý vznikol z ďalšieho protiútoku. Lopta sa dostala na druhú stranu šestnástky k stredopoliarovi Mainzu, ktorý nedal z náročného uhla gólmanovi šancu strelou do pravého horného rohu. V závere zabrali Angličania - pred Atuboluovou bránkou boli viackrát v ohni a emecká obrana dvakrát sporne zastavila prenikajúceho Andersona. K výhre v riadnom hracom čase boli nakoniec bližšie Nemci, keď Nebelova prudká strela trafila brvno.Tréner obhajcu Carsley pristúpil pred predĺžením k dvojitému striedaniu a na ľavom krídle mu vyšlo ideálne. Elliotta nahradil Rowem, ktorý sa hodil rybičkou na Mortonov center a zblízka prekonal Atubolua.Tento presný zásah sa ukázal ako víťazný, keďže enormný tlak Nemcov v úplnom závere nepriniesol výsledok. Ďalšie brvno trafil Röhl a v úplnom závere chytil Beadle výrazne tečovanú strelu Knauffa. Na tejto šanci sa podieľal aj brankár Atubolu, keďže Nemci išli v úplnom závere vabank a v pokutovom území Anglicka bol aj ich gólman.