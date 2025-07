Angličanky zdolali Talianky v predĺžení 2:1 a idú do finále ME

Ženeva 22. júla (TASR) - Anglické reprezentantky sa stali prvými finalistkami majstrovstiev Európy vo futbale. V utorkovom semifinálovom zápase vo švajčiarskej Ženeve zvíťazili nad Taliankami 2:1 po predĺžení. Víťazný gól vsietila v 119. minúte útočníčka Arsenalu Londýn Chloe Kellyová. Obhajkyne titulu si v boji o trofej zmerajú sily s úspešnejšími z dvojice Nemecko - Španielsko.



Favorizované Angličanky mali na mále. Od 33. minúty viedli Talianky po zásahu Barbary Bonanseaovej, no v nadstavenom čase druhého polčasu duel napokon poslala do predĺženia striedajúca Michelle Agyemangová. Devätnásťročná hráčka mohla rozhodnúť aj v 116. minúte, v dobrej šanci však trafila brvno. Kellyová v závere kopala penaltu a presadila sa z dorážky. Finále v Bazileji je na programe v nedeľu o 18.00 h.







futbal-ženy - ME - semifinále:



Anglicko - Taliansko 2:1 po predĺžení (0:1, 1:1)



Góly: 90.+6 Agyemangová, 119. Kellyová - 33. Bonanseaová