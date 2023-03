Angličanom bude v kvalifikácii v dueli s Ukrajinou chýbať James

Londýn 25. marca (TASR) - Anglická futbalová reprezentácia sa bude musieť v nedeľnom domácom dueli C-skupiny kvalifikácie ME 2024 proti Ukrajine zaobísť bez Reecea Jamesa. Obranca FC Chelsea opustil kemp národného tímu pre nešpecifikované zdravotné problémy a vrátil sa do svojho klubu, kde podstúpi podrobné vyšetrenia.



Dvadsaťtriročného Jamesa trápia zranenia celú sezónu, pre problémy s kolenom prišiel aj o účasť na MS v Katare. Vo štvrtkovom víťaznom zápase na pôde úradujúcich majstrov Európy Talianov (2:1) nastúpil v 85. minúte, bol to jeho prvý reprezentačný štart od septembra 2022. Trénerovi Albiónu Garethovi Southgateovi vypadol z pôvodného kádra už štvrtý hráč, pred Jamesom sa zranili aj Marcus Rashford, Mason Mount a Nick Pope. Informáciu priniesla agentúra AFP.