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Angličanom môže vo štvrťfinále chýbať Guehi, má svalové problémy
Nie je isté, či Guehi bude môcť v piatok trénovať s mužstvom.
Autor TASR
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Prairie Village 10. júla (TASR) - Anglickej futbalovej reprezentácii hrozí, že vo štvrťfinále MS proti Nórsku nebude môcť počítať s Marcom Guehim. Stredný obranca má od osemfinálového víťazstva nad Mexikom svalové problémy, podľa informácií britských médií by mohlo ísť o natiahnutý stehenný sval. Nie je isté, či Guehi bude môcť v piatok trénovať s mužstvom. Zápas je na programe v sobotu o 23.00 SELČ v Miami.
Dvadsaťpäťročný Guehi odohral na tomto šampionáte štyri z piatich zápasov „albionu“ v plnej minutáži. Napriek tomu sa očakáva, že tréner Thomas Tuchel nebude riskovať, ak hráč Manchestru City nebude úplne fit. Druhý deň po sebe údajne netrénoval ani stredopoliar Declan Rice pre žalúdočno-črevné ochorenie. Anglický tím prijal opatrenia, aby sa vírus nešíril.
Dvadsaťpäťročný Guehi odohral na tomto šampionáte štyri z piatich zápasov „albionu“ v plnej minutáži. Napriek tomu sa očakáva, že tréner Thomas Tuchel nebude riskovať, ak hráč Manchestru City nebude úplne fit. Druhý deň po sebe údajne netrénoval ani stredopoliar Declan Rice pre žalúdočno-črevné ochorenie. Anglický tím prijal opatrenia, aby sa vírus nešíril.