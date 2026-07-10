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Angličanom môže vo štvrťfinále chýbať Guehi, má svalové problémy

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Anglický futbalista Harry Kane sa teší zo svojho gólu z penalty so spoluhráčom Judeom Bellinghamom v osemfinálovom dueli Mexiko - Anglicko na majstrovstvách sveta vo futbale v Mexico City v nedeľu 5. júla 2026. Foto: TASR/AP

Nie je isté, či Guehi bude môcť v piatok trénovať s mužstvom.

Autor TASR
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Prairie Village 10. júla (TASR) - Anglickej futbalovej reprezentácii hrozí, že vo štvrťfinále MS proti Nórsku nebude môcť počítať s Marcom Guehim. Stredný obranca má od osemfinálového víťazstva nad Mexikom svalové problémy, podľa informácií britských médií by mohlo ísť o natiahnutý stehenný sval. Nie je isté, či Guehi bude môcť v piatok trénovať s mužstvom. Zápas je na programe v sobotu o 23.00 SELČ v Miami.

Dvadsaťpäťročný Guehi odohral na tomto šampionáte štyri z piatich zápasov „albionu“ v plnej minutáži. Napriek tomu sa očakáva, že tréner Thomas Tuchel nebude riskovať, ak hráč Manchestru City nebude úplne fit. Druhý deň po sebe údajne netrénoval ani stredopoliar Declan Rice pre žalúdočno-črevné ochorenie. Anglický tím prijal opatrenia, aby sa vírus nešíril.
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