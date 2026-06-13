< sekcia Šport
Angličanom zmizli v základnom tábore v Kansas City kopačky a lopty
Zverenci trénera Thomasa Tuchela mali do štátu Missouri pricestovať v sobotu popoludní po prípravnom kempe na Floride.
Autor TASR
Kansas City 14. júna (TASR) - Americká polícia vyšetruje krádež vybavenia anglickej futbalovej reprezentácie pred príchodom tímu do jeho základného tábora na MS v americkom Kansas City. Potvrdila to anglická Futbalová asociácia (FA).
Zverenci trénera Thomasa Tuchela mali do štátu Missouri pricestovať v sobotu popoludní po prípravnom kempe na Floride. Podľa informácií britských médií boli ešte pred prvým tréningom v areáli Swope Soccer Village odcudzené kopačky a futbalové lopty.
FA potvrdila, že k incidentu prišlo, no ďalšie podrobnosti neposkytla, keďže prípad už rieši polícia. Policajné oddelenie v Kansas City pre denník Daily Mail uviedlo: „Vyšetrujeme možné odcudzenie vybavenia z tímového vozidla, ktoré dorazilo do Kansas City. Po príchode sa zistilo, že niektoré predmety chýbajú. Vyšetrovanie pokračuje.“
Anglická reprezentácia má absolvovať prvý tréning v areáli Swope Soccer Village v sobotu. Na MS vstúpi do turnaja v stredu zápasom proti Chorvátsku. V L-skupine sa následne stretne aj s Ghanou a Panamou.
Zverenci trénera Thomasa Tuchela mali do štátu Missouri pricestovať v sobotu popoludní po prípravnom kempe na Floride. Podľa informácií britských médií boli ešte pred prvým tréningom v areáli Swope Soccer Village odcudzené kopačky a futbalové lopty.
FA potvrdila, že k incidentu prišlo, no ďalšie podrobnosti neposkytla, keďže prípad už rieši polícia. Policajné oddelenie v Kansas City pre denník Daily Mail uviedlo: „Vyšetrujeme možné odcudzenie vybavenia z tímového vozidla, ktoré dorazilo do Kansas City. Po príchode sa zistilo, že niektoré predmety chýbajú. Vyšetrovanie pokračuje.“
Anglická reprezentácia má absolvovať prvý tréning v areáli Swope Soccer Village v sobotu. Na MS vstúpi do turnaja v stredu zápasom proti Chorvátsku. V L-skupine sa následne stretne aj s Ghanou a Panamou.