Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 13. jún 2026
< sekcia Šport

Angličanom zmizli v základnom tábore v Kansas City kopačky a lopty

.
Kapitán Anglicka Harry Kane (vľavo) sa teší so spoluhráčmi z gólu v zápase K-skupiny európskej kvalifikácie MS2026 vo futbale mužov Lotyšsko - Anglicko v Rige v utorok 14. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Zverenci trénera Thomasa Tuchela mali do štátu Missouri pricestovať v sobotu popoludní po prípravnom kempe na Floride.

Autor TASR
Kansas City 14. júna (TASR) - Americká polícia vyšetruje krádež vybavenia anglickej futbalovej reprezentácie pred príchodom tímu do jeho základného tábora na MS v americkom Kansas City. Potvrdila to anglická Futbalová asociácia (FA).

Zverenci trénera Thomasa Tuchela mali do štátu Missouri pricestovať v sobotu popoludní po prípravnom kempe na Floride. Podľa informácií britských médií boli ešte pred prvým tréningom v areáli Swope Soccer Village odcudzené kopačky a futbalové lopty.

FA potvrdila, že k incidentu prišlo, no ďalšie podrobnosti neposkytla, keďže prípad už rieši polícia. Policajné oddelenie v Kansas City pre denník Daily Mail uviedlo: „Vyšetrujeme možné odcudzenie vybavenia z tímového vozidla, ktoré dorazilo do Kansas City. Po príchode sa zistilo, že niektoré predmety chýbajú. Vyšetrovanie pokračuje.“

Anglická reprezentácia má absolvovať prvý tréning v areáli Swope Soccer Village v sobotu. Na MS vstúpi do turnaja v stredu zápasom proti Chorvátsku. V L-skupine sa následne stretne aj s Ghanou a Panamou.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Víkend zamieša karty, potom nás poteší slnko

TASR na Teraz.sk sprístupnila agregátor Politika na sociálnych sieťach

Premiér: Uvažujeme o zrušení transakčnej dane

Premiér hovoril s Metsolovou, upozornil ju na politiku dvojakého metra