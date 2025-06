Anglická futbalová federácia obvinila Cooteho za komentáre na Kloppa

Londýn 17. júna (TASR) - Anglická futbalová federácia (FA) obvinila bývalého rozhodcu Premier League Davida Cooteho v reakcii na video, na ktorom hanlivo uráža niekdajšieho trénera Liverpoolu Jürgena Kloppa.



Angličana už prepustil Riadiaci orgán anglických rozhodcov (PGMOL) a od Európskej futbalovej únie (UEFA) má dištanc minimálne do júna. Podľa FA závažne porušil jej pravidlá. Okrem toho ho v minulosti vyšetrovali v súvislosti so záberom údajného užívania drog na vlaňajších ME v Nemecku. Na videu, ktoré zverejnil britský denník The Sun, bol Coote zachytený s bielym práškom, ktorý mal byť kokaín. Informovala agentúra AFP.