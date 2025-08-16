< sekcia Šport
Anglická polícia vyšetruje prejavy rasizmu na adresu Semenya
Autor TASR
Liverpool 16. augusta (TASR) - Anglická polícia spustila vyšetrovanie prejavov rasizmu na adresu Antoina Semenya z Bournemouthu počas piatkového duelu prvého kola Premier League na trávniku Liverpoolu.
K incidentu prišlo počas prvého polčasu a rozhodca na krátky moment prerušil duel, aby konzultoval situáciu s oboma trénermi a kapitánmi. Polícia našla údajného vinníka, 47-ročného domáceho fanúšika a napokon ho vyviedla zo štadióna. Udalosť vyšetrí aj vedenie Premier League, ktoré vyjadrilo podporu obom klubom a hráčovi.
„Kedy sa to skončí,“ reagoval Semenyo na svojom účte na sociálnej sieti Instagram. Dvadsaťpäťročný reprezentant Ghany sa v stretnutí dvakrát gólovo presadil, jeho tím napokon prehral 2:4. Vedenie Liverpoolu odsúdilo v akejkoľvek forme rasizmus a diskrimináciu a podporilo postup polície. Informovala agentúra AP.
