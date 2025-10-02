< sekcia Šport
Anglického rozhodcu odsúdili na 13 rokov za sériu sexuálnych deliktov
Trestné činy sa odohrali medzi novembrom 2021 a októbrom 2024 a týkali sa troch dievčat vo veku 15 rokov.
Autor TASR
Londýn 2. októbra (TASR) - Anglický futbalový rozhodca Gareth Viccars, ktorý sa dopustil sexuálnych trestných činov spáchaných na deťoch, skončil vo väzbe. Priznal sa k 16 bodom obžaloby vrátane sexuálnej komunikácie s dieťaťom, stretnutia s dieťaťom po sexuálnom zneužívaní, podnecovania alebo navádzania dieťaťa k sexuálnej aktivite a sexuálnej aktivity s dieťaťom.
Trestné činy sa odohrali medzi novembrom 2021 a októbrom 2024 a týkali sa troch dievčat vo veku 15 rokov. Vo štvrtok bol obžalovaný odsúdený na 13 a pol roka väzenia s ďalšími tromi a pol rokmi s predĺženým trestom odňatia slobody na tom istom súde. Sudkyňa Caroline Englishová uviedla k obžalovanému: „Úmyselne ste sa zamerali na tieto tri mladé obete a urobili ste tak z dôvodu ich veku v relevantnom čase. Preto som celkom presvedčená, že vo všetkých troch prípadoch ste sa dopúšťali útokov na mladé ženy, ktoré boli zraniteľné.“
Sudkyňa uviedla, že napriek jeho priznaniam viny a prejavom ľútosti obžalovaný stále neuznal, že má „sexuálny záujem o dievčatá“. Tento záujem bol zrejmý z obsahu správ zaslaných jeho obetiam a z vyhlásenia Viccarsovej bývalej priateľky, v ktorej sa uvádza, že ju zvyčajne žiadal, aby sa obliekla do školskej uniformy.
V čase spáchania trestného činu bol asistentom rozhodcu. Organizácia zodpovedná za riadenie všetkých zápasov Premier League a EFL v Anglicku uviedla, že bol suspendovaný „hneď ako obvinenia vyšli najavo“.
