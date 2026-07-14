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Anglicko chce ako prvé zdolať Argentínu v semifinále
„Albicelestes“ delia iba dve víťazstvá od úspešnej obhajoby triumfu z roku 2022, keď si v Katare pripísali svoj tretí titul majstra sveta.
Autor TASR
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Atlanta 14. júla (TASR) - Ďalšou mimoriadne sledovanou ozdobou futbalových majstrovstiev sveta 2026 bude semifinálový súboj medzi Anglickom a Argentínou, ktorý bude v stredu od 21.00 h SELČ hostiť Atlanta. Oba tímy zvládli úlohy favoritov v skupinovej aj vyraďovacej fáze, no rozhodne nemajú za sebou jednoduchú cestu. „Tri levy“ si uvedomujú význam a kvalitu Lionela Messiho, no chcú sa stať prvým tímom, ktorý vyradí Argentínu v semifinále MS. Úradujúci majstri sveta sa spolu s vášnivými fanúšikmi vezú na vlne energie z úspechu v Katare.
Pri pohľade na históriu vzájomných zápasov na „mundialoch“ vyčnieva štvrťfinálový súboj v roku 1986. Argentína sa radovala v Mexiku z titulu, pričom na Aztéckom štadióne zdolala Anglicko 2:1, keď Diego Maradona najprv skóroval „božou rukou“ a neskôr sa postaral o ďalší legendárny gól, keď zakončil úspešne svoje famózne sólo. „Albion“ zas na ceste za svojím doteraz jediným titulom majstra sveta v roku 1966 na domácej pôde vyradil Argentínu vo štvrťfinále víťazstvom 1:0.
Angličania museli na ďalší postup do semifinále MS čakať iba od roku 2018, kedy v Rusku nestačil na Chorvátsko. Na turnaji v USA, Mexiku a Kanade ovládli L-skupinu so 7 bodmi a následne zdolali DR Kongo 2:1, Mexiko 3:2 a Nórsko 2:1 po predĺžení. Po dueli proti „Vikingom“ bol tréner Thomas Tuchel kritický ohľadom výkonu favorita, keď vyhlásil, že jeho tím postúpil so šťastím. Dvojgólový strelec z duelu proti Nórom Jude Bellingham mu oponoval, keď si zastal spoluhráčov a vyzdvihol ich schopnosť zvládnuť náročné situácie. Tieto slová tak vyvolali pochybnosti o súdržnosti medzi kormidelníkom a hráčmi.
„Práve sme mali za sebou obrovskú bitku. Na ihrisku to bolo nesmierne náročné. Je jednoduché vytvárať dojem, že medzi nami existujú rozpory. Zdá sa, že je to typická anglická mentalita – presne to sa počas veľkých turnajov často robí. Pravda je však úplne opačná. Tam, kde sme dnes, sme sa dostali práve vďaka našej súdržnosti. Netýka sa to len hráčov, ale aj trénera a celého realizačného tímu. Niekedy sa z vecí robí oveľa väčšia senzácia, než akou v skutočnosti sú,“ vyhlásil pre BBC Sport kapitán Anglicka Harry Kane, ktorý je so 14 gólmi historicky najlepším strelcom „kolísky futbalu“ na svetových šampionátoch. Na prebiehajúcom turnaji skóroval 6-krát, rovnako ako Bellingham. Vôbec prvýkrát v histórii skórovali na jedných MS minimálne päťkrát hneď dvaja hráči Anglicka.
„Albicelestes“ delia iba dve víťazstvá od úspešnej obhajoby triumfu z roku 2022, keď si v Katare pripísali svoj tretí titul majstra sveta. Lionel Messi je ich lídrom aj ako 39-ročný, veď na prebiehajúcich MS dal 8 gólov a s Francúzom Kylianom Mbappem sú na čele poradia strelcov. Osemnásobný víťaz ankety Zlatá lopta je s 21 presnými zásahmi zároveň najlepším strelcom histórie svetových šampionátov.
„Toto mužstvo nikdy neprestáva bojovať, posúvať svoje hranice a túži po ďalších úspechoch. To, čo tento tím dokázal, je výnimočné – vyhrali sme majstrovstvá sveta, dvakrát Copa America a teraz sme opäť v semifinále svetového šampionátu,“ citoval web Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Messiho, ktorý sa proti Anglicku predstaví na MS vôbec prvýkrát vo svojej bohatej kariére. „Hral som proti prakticky každej reprezentácii okrem Anglicka. Je to výnimočné, pretože ide o veľkú futbalovú krajinu a svetovú veľmoc. Vždy je skvelé nastúpiť proti takému súperovi, obzvlášť v semifinále majstrovstiev sveta. Postúpiť do ďalšieho semifinále rozhodne nie je samozrejmosť. Musíme si to naplno užiť, pretože nikto nevie, či sa nám to ešte niekedy podarí,“ povedal Messi po štvrťfinálovom víťazstve Argentíny nad Švajčiarskom podľa agentúry AFP.
Aj Angličania si uvedomujú, že legenda Barcelony je stále magický futbalista. „Je to príležitosť, ktorá sa naskytne možno raz za život. Blíži sa ku koncu svojej kariéry. Pre mňa osobne je to najlepší futbalista, aký kedy vstúpil na futbalové ihrisko. A úprimne povedané, už sa neviem dočkať tejto výzvy,“ povedal pre BBC Radio 5 Live Nico O'Reilly, ktorý by sa ako ľavý obranca mohol počas zápasu postaviť priamo proti Messimu.
„Každý bude hovoriť o Messim, pretože patrí medzi najväčších futbalistov všetkých čias. Nesmieme však zabúdať na kvalitu a talent, ktoré máme v našom mužstve – v útoku, v obrane aj v našej súdržnosti. Máme všetko potrebné a práve to musíme v stredu ukázať. Zároveň však nemôžeme hovoriť len o Messim. Argentína je výborný tím a navyše úradujúci majster sveta. Sú veľmi silní, ale aj my máme v ofenzíve obrovskú kvalitu a zároveň je veľmi ťažké prekonať našu obranu. Máme odolnosť, súdržnosť aj správnu mentalitu. Práve to robí z tímu skutočne dobré mužstvo,“ doplnil podľa agentúry DPA brankár Anglicka Jordan Pickford, ktorý si vo štvrťfinále pripísal 18. štart na MS za národný tím a prekonal anglický rekord Petra Shiltona.
Zverenci Lionela Scaloniho vyhrali J-skupinu bez straty bodu, následne v šestnásťfinále zdolali Kapverdy 3:2 až po predĺžení, v osemfinále vyradili Egypt po obrate z 0:2 na 3:2 v záverečných minútach a nad Švajčiarskom zvíťazili 3:1 po predĺžení. Môžu sa stať prvým tímom, ktorý obháji titul od roku 1962, kedy sa to podarilo Brazílii. Argentína vo svojich všetkých piatich predchádzajúcich semifinále MS uspela. „Keď nám už prestávajú vládať nohy, pozrieme sa do hľadiska na našich fanúšikov. Práve oni nám dodajú energiu, ktorú potrebujeme, aby sme pokračovali,“ vyjadril sa podľa webu FIFA argentínsky útočník Jose Manuel Lopez.
Víťaz sa stretne vo finále v nedeľu 19. júla o 21.00 h SELČ v New Jersey s postupujúcim z utorkového semifinálového duelu medzi Francúzskom a Španielskom. Zdolaní na seba narazia v sobotu o 23.00 h SELČ v Miami v súboji o tretie miesto.
Pri pohľade na históriu vzájomných zápasov na „mundialoch“ vyčnieva štvrťfinálový súboj v roku 1986. Argentína sa radovala v Mexiku z titulu, pričom na Aztéckom štadióne zdolala Anglicko 2:1, keď Diego Maradona najprv skóroval „božou rukou“ a neskôr sa postaral o ďalší legendárny gól, keď zakončil úspešne svoje famózne sólo. „Albion“ zas na ceste za svojím doteraz jediným titulom majstra sveta v roku 1966 na domácej pôde vyradil Argentínu vo štvrťfinále víťazstvom 1:0.
Angličania museli na ďalší postup do semifinále MS čakať iba od roku 2018, kedy v Rusku nestačil na Chorvátsko. Na turnaji v USA, Mexiku a Kanade ovládli L-skupinu so 7 bodmi a následne zdolali DR Kongo 2:1, Mexiko 3:2 a Nórsko 2:1 po predĺžení. Po dueli proti „Vikingom“ bol tréner Thomas Tuchel kritický ohľadom výkonu favorita, keď vyhlásil, že jeho tím postúpil so šťastím. Dvojgólový strelec z duelu proti Nórom Jude Bellingham mu oponoval, keď si zastal spoluhráčov a vyzdvihol ich schopnosť zvládnuť náročné situácie. Tieto slová tak vyvolali pochybnosti o súdržnosti medzi kormidelníkom a hráčmi.
„Práve sme mali za sebou obrovskú bitku. Na ihrisku to bolo nesmierne náročné. Je jednoduché vytvárať dojem, že medzi nami existujú rozpory. Zdá sa, že je to typická anglická mentalita – presne to sa počas veľkých turnajov často robí. Pravda je však úplne opačná. Tam, kde sme dnes, sme sa dostali práve vďaka našej súdržnosti. Netýka sa to len hráčov, ale aj trénera a celého realizačného tímu. Niekedy sa z vecí robí oveľa väčšia senzácia, než akou v skutočnosti sú,“ vyhlásil pre BBC Sport kapitán Anglicka Harry Kane, ktorý je so 14 gólmi historicky najlepším strelcom „kolísky futbalu“ na svetových šampionátoch. Na prebiehajúcom turnaji skóroval 6-krát, rovnako ako Bellingham. Vôbec prvýkrát v histórii skórovali na jedných MS minimálne päťkrát hneď dvaja hráči Anglicka.
„Albicelestes“ delia iba dve víťazstvá od úspešnej obhajoby triumfu z roku 2022, keď si v Katare pripísali svoj tretí titul majstra sveta. Lionel Messi je ich lídrom aj ako 39-ročný, veď na prebiehajúcich MS dal 8 gólov a s Francúzom Kylianom Mbappem sú na čele poradia strelcov. Osemnásobný víťaz ankety Zlatá lopta je s 21 presnými zásahmi zároveň najlepším strelcom histórie svetových šampionátov.
„Toto mužstvo nikdy neprestáva bojovať, posúvať svoje hranice a túži po ďalších úspechoch. To, čo tento tím dokázal, je výnimočné – vyhrali sme majstrovstvá sveta, dvakrát Copa America a teraz sme opäť v semifinále svetového šampionátu,“ citoval web Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Messiho, ktorý sa proti Anglicku predstaví na MS vôbec prvýkrát vo svojej bohatej kariére. „Hral som proti prakticky každej reprezentácii okrem Anglicka. Je to výnimočné, pretože ide o veľkú futbalovú krajinu a svetovú veľmoc. Vždy je skvelé nastúpiť proti takému súperovi, obzvlášť v semifinále majstrovstiev sveta. Postúpiť do ďalšieho semifinále rozhodne nie je samozrejmosť. Musíme si to naplno užiť, pretože nikto nevie, či sa nám to ešte niekedy podarí,“ povedal Messi po štvrťfinálovom víťazstve Argentíny nad Švajčiarskom podľa agentúry AFP.
Aj Angličania si uvedomujú, že legenda Barcelony je stále magický futbalista. „Je to príležitosť, ktorá sa naskytne možno raz za život. Blíži sa ku koncu svojej kariéry. Pre mňa osobne je to najlepší futbalista, aký kedy vstúpil na futbalové ihrisko. A úprimne povedané, už sa neviem dočkať tejto výzvy,“ povedal pre BBC Radio 5 Live Nico O'Reilly, ktorý by sa ako ľavý obranca mohol počas zápasu postaviť priamo proti Messimu.
„Každý bude hovoriť o Messim, pretože patrí medzi najväčších futbalistov všetkých čias. Nesmieme však zabúdať na kvalitu a talent, ktoré máme v našom mužstve – v útoku, v obrane aj v našej súdržnosti. Máme všetko potrebné a práve to musíme v stredu ukázať. Zároveň však nemôžeme hovoriť len o Messim. Argentína je výborný tím a navyše úradujúci majster sveta. Sú veľmi silní, ale aj my máme v ofenzíve obrovskú kvalitu a zároveň je veľmi ťažké prekonať našu obranu. Máme odolnosť, súdržnosť aj správnu mentalitu. Práve to robí z tímu skutočne dobré mužstvo,“ doplnil podľa agentúry DPA brankár Anglicka Jordan Pickford, ktorý si vo štvrťfinále pripísal 18. štart na MS za národný tím a prekonal anglický rekord Petra Shiltona.
Zverenci Lionela Scaloniho vyhrali J-skupinu bez straty bodu, následne v šestnásťfinále zdolali Kapverdy 3:2 až po predĺžení, v osemfinále vyradili Egypt po obrate z 0:2 na 3:2 v záverečných minútach a nad Švajčiarskom zvíťazili 3:1 po predĺžení. Môžu sa stať prvým tímom, ktorý obháji titul od roku 1962, kedy sa to podarilo Brazílii. Argentína vo svojich všetkých piatich predchádzajúcich semifinále MS uspela. „Keď nám už prestávajú vládať nohy, pozrieme sa do hľadiska na našich fanúšikov. Práve oni nám dodajú energiu, ktorú potrebujeme, aby sme pokračovali,“ vyjadril sa podľa webu FIFA argentínsky útočník Jose Manuel Lopez.
Víťaz sa stretne vo finále v nedeľu 19. júla o 21.00 h SELČ v New Jersey s postupujúcim z utorkového semifinálového duelu medzi Francúzskom a Španielskom. Zdolaní na seba narazia v sobotu o 23.00 h SELČ v Miami v súboji o tretie miesto.
streda, 15. júla, 21.00 h SELČ
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
semifinále
Anglicko - Argentína, rozhodujú: Elfath - Parker, Atkins (všetci USA)
Predpokladané zostavy:
Anglicko: Pickford - Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly - Eze, Anderson - Saka, Bellingham, Gordon - Kane
Argentína: E. Martinez - Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico - De Paul, Paredes, Mac Allister, Fernandez - Messi, Alvarez
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
semifinále
Anglicko - Argentína, rozhodujú: Elfath - Parker, Atkins (všetci USA)
Predpokladané zostavy:
Anglicko: Pickford - Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly - Eze, Anderson - Saka, Bellingham, Gordon - Kane
Argentína: E. Martinez - Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico - De Paul, Paredes, Mac Allister, Fernandez - Messi, Alvarez