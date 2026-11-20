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Anglicko má podmienečný zákaz predaja vstupeniek na vonkajší zápas
Zákaz sa vzťahuje na jeden zápas, pričom jeho vykonanie je podmienečne odložené na obdobie dvoch rokov. Anglická futbalová asociácia (FA) zároveň dostala pokutu 15-tisíc eur.
Autor TASR
Nyon 20. novembra (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) udelila Anglicku podmienečný zákaz predaja vstupeniek na jeden zápas na ihrisku súpera. Dôvodom je „rasistické a/alebo diskriminačné správanie“ fanúšikov počas nedeľňajšieho víťazstva 3:2 nad Španielskom v Madride v rámci Ligy národov, oznámil riadiaci orgán európskeho futbalu.
Zákaz sa vzťahuje na jeden zápas, pričom jeho vykonanie je podmienečne odložené na obdobie dvoch rokov. Anglická futbalová asociácia (FA) zároveň dostala pokutu 15-tisíc eur. Podľa medializovaných informácií sa trest týka pokrikov namierených proti katolíkom a Írom, ktoré bolo počuť v španielskej metropole.
Zákaz sa vzťahuje na jeden zápas, pričom jeho vykonanie je podmienečne odložené na obdobie dvoch rokov. Anglická futbalová asociácia (FA) zároveň dostala pokutu 15-tisíc eur. Podľa medializovaných informácií sa trest týka pokrikov namierených proti katolíkom a Írom, ktoré bolo počuť v španielskej metropole.