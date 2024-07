Anglicko nastúpi na štvrťfinále ME proti Švajčiarom v pozícii favorita

Sobota 6. júla, 18.00 h



štvrťfinále /Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf/



Anglicko - Švajčiarsko



rozhodca: Daniele Orsato (Tal.)







Predpokladané zostavy:



Anglicko: Pickford - Walker, Stones, Guehi, Trippier - Mainoo, Rice - Saka, Bellingham, Foden - Kane



Švajčiarsko: Sommer - Schär, Akanji, Rodriguez - Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder - Vargas, Embolo, Ndoye







Düsseldorf 5. júla (TASR) - Futbalisti Anglicka nastúpia v sobotu na štvrťfinále ME proti Švajčiarsku v pozícii favorita, ich vzájomný zápas je na programe od 18.00 h v Düsseldorfe. Angličania zatiaľ výkonmi zaostávajú za očakávaniami a iba pár sekúnd ich delilo od šokujúceho osemfinálového vyradenia v súboji so Slovenskom (2:1 pp). Hernú nepohoduchcú využiť Švajčiari, ktorí sa na veľkom turnaji nikdy v histórii neprebojovali medzi štyri najlepšie tímy.Švajčiarom ešte stúplo sebavedomie po osemfinálovom vyradení úradujúcich majstrov Európy z Talianska.skonštatoval švajčiarsky tréner Murat Yakin po postupe do štvrťfinále.Švajčiari sa spoliehajú na výkony svojich opôr Granita Xhaku či Manuela Akanjiho. Hnacím motorom Švajčiarska je však trio Dan Ndoye, Michel Aebischer a Remo Freuler z talianskej Bologne, ktoré dopomohlo talianskemu klubu k účasti v Lige majstrov a formu si prenieslo aj do reprezentácie. Švajčiarske mužstvo načrtlo pozíciu čierneho koňa turnaja už v skupinovej fáze, keď remizovalo 1:1 s hostiteľským Nemeckom. "ovedal 49-ročný kormidelník Švajčiarska. Práve stred poľa, v ktorom figurujú Xhaka, Freuler aj Aebischer, označil za kľúčový v hernom systéme svojho súpera anglický tréner Gareth Southgate:Tlak je na Angličanoch, ktorých ženie vpred motivácia triumfovať na veľkom turnaji prvýkrát od roku 1966 a vôbec premiérovo na kontinentálnom šampionáte. Od šokujúceho vypadnutia so Slovenskom ich však delili iba sekundy. Svoju výnimočnosť v zlomových okamihoch duelov preukázal v predposlednej minúte nadstaveného času druhého polčasu 20-ročný stredopoliar Jude Bellingham, ktorý efektnými nožničkami zachránil svoj tím pred zahanbujúcou prehrou. Hneď v prvej minúte predĺženia potom poslal Anglicko do vedenia kanonier Harry Kane a topfavorita nasmeroval do štvrťfinále.vrátil sa k stretnutiu so Slovákmi obranca John Stones.Anglicko má cestu za titulom" cez menej náročnú vetvu pavúka. Vo vyraďovačke sa vyhlo domácemu Nemecku, ako aj ašpirantom na celkový triumf Španielom, Francúzom a Portugalcom. Ak Angličania potvrdia úlohu favorita, v boji o finále sa stretnú s úspešnejším z dvojice Holandsko - Turecko. "poznamenal Southgate.