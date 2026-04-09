Anglicko odohrá posledné dva prípravné duely na Floride
Dejiská zápasov potvrdila vo štvrtok Anglická futbalová federácia.
Autor TASR
Londýn 9. apríla (TASR) - Anglická futbalová reprezentácia sa pred začiatkom MS 2026 bude pripravovať na Floride a odohrá tu aj posledné dva prípravné zápasy. Hráči „Albionu“ si najprv v Tampe 6. júna zmerajú sily s Novým Zélandom a o štyri dni neskôr ich v Orlande čaká Kostarika.
Dejiská zápasov potvrdila vo štvrtok Anglická futbalová federácia. Zápas v Tampe sa odohrá na Raymond James Stadium, domovskom stánku Tampa Bay Buccaneers z ligy amerického futbalu NFL. Odohral sa tu aj Super Bowl LV v roku 2021. Na štadióne Inter&Co Stadium hrá účastník tamojšej futbalovej MLS Orlando City.
Ako miesto svojej základne počas šampionátu v USA, Kanade a Mexiku si Angličania vybrali Kansas City. V L-skupine sú spoločne s Chorvátskom, Ghanou a Panamou.
