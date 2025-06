Anglicko postúpilo do štvrťfinále, čaká ho šláger so Španielmi

ME hráčov do 21 rokov



B-skupina:



Nitra



Anglicko - Nemecko 1:2 (0:2)



Góly: 76. Scott - 3. Knauff, 33. Weiper. Rozhodovali: van der Eijk - Bluemink, De Groot (všetci Hol.), ŽK: Scott (Angl.), 5646 divákov







Dunajská Streda



Slovinsko - Česko 0:2 (0:0)



Góly: 48. Fila, 59. Sejk. Rozhodovali: Sozza - Imperiale, Berti, ŽK: Golič, Kuzmič - Suchomel, Vydra, Vecheta, Kozeluh, 4028 divákov







konečná tabuľka B-skupiny:



1. Nemecko 3 3 0 0 9:3 9*



2. Anglicko 3 1 1 1 4:3 4*



-------------------------------



3. Česko 3 0 1 2 5:7 3



4. Slovinsko 3 0 1 2 0:5 1







D-skupina:



Košice



Dánsko - Fínsko 2:2 (1:0)



Góly: 10. a 68. Harder - 73. Skytta, 82. Keskinen. Rozhodovali: Sylwestrzak - Karasewicz, Heinig (všetci Poľ.), ŽK: Liimatta, Vaananen (obaja Fín.), 6940 divákov







Prešov



Holandsko - Ukrajina 2:0 (1:0)



Góly: 34. Valente, 57. van Bergen. ČK: 81. Regeer (Hol.). Rozhodovali: Fotias - Meintanas, Papadakis (všetci Gréc.) ŽK: Maatsen, van den Berg - Vivčarenko, Očeretko, 5126 divákov







konečná tabuľka D-skupiny:



1. Dánsko 3 2 1 0 7:5 7*



2. Holandsko 3 1 1 1 5:4 4*



-----------------------------



3. Ukrajina 3 1 0 2 4:5 3



4. Fínsko 3 0 2 1 4:6 2



* postup do štvrťfinále







program štvrťfinále:



sobota 21. júna:



18.00 h /Žilina/: Portugalsko - Holandsko



21.00 h /Trnava/: Španielsko - Anglicko







nedeľa 22. júna:



18.00 /D. Streda/: Nemecko - Taliansko



21.00 /Prešov/: Dánsko - Francúzsko



Košice/Prešov 18. júna (TASR) - Futbalisti Anglicka skompletizovali zoznam štvrťfinalistov ME hráčov do 21 rokov na Slovensku. Obhajcovia titulu síce prehrali v stredajšom záverečnom šlágri B-skupiny v Nitre s rovesníkmi z Nemecka 1:2, no so štyrmi bodmi obsadili postupovú druhú priečku. Nemci zostali stopercentní a s deviatimi bodmi vyhrali skupinu.Nemcov čaká v súboji o postup medzi štyri najlepšie tímy v nedeľu 22. júna v Dunajskej Strede duel proti Taliansku. Angličania o deň skôr vycestujú na štvrťfinále do Trnavy, kde sa stretnú v repríze predošlého finále so Španielskom. Ďalšiu dvojicu vytvoria v sobotu v Žiline Portugalčania s Holanďanmi. Program uzavrie v nedeľu zápas Dánsko - Francúzsko.Šlágermedzi Anglickom a Nemeckom prišiel až v závere skupiny. Nemci na duel o tabuľkové prvenstvo nastúpili s istotou postupu v pozmenenej zostave. Nemecký tréner Antonio Di Salvo šetril niekoľko hráčov vrátane priebežne najlepšieho strelca turnaja Nicka Woltemadeho. Na jeho mieste naskočil premiérovo v základe Ansgar Knauff a diváci pod Zoborom videli rýchly gól práve z jeho kopačky. Na konci tretej minúty dostal 23-ročný útočník presný pas od Lukas Ullricha a po elegantnom spracovaní dokázal Knauff presne zakončiť. Autor prvého gólu mal prsty aj v tom druhom. Práve po jeho ideálnom centri sa v hlavičkovom súboji medzi dvoma brániacimi hráčmi presadil Nelson Weiper. V 76. minúte síce znížil na rozdiel gólu Alex Scott, no obhajca titulu nedokázal vyrovnať. Nemci tak natiahli víťaznú sériu už na 18 súťažných duelov, naposledy prehrali na predošlom európskom šampionáte pred dvoma rokmi práve proti Anglicku (0:2).Nádej slovinského výberu na postup bola pred záverečným tretím kolom skupinovej fázy veľmi nízka. Balkánci potrebovali prehru Angličanov, zároveň museli bezpodmienečne bodovať naplno s výraznejším gólovým rozdielom proti Česku. Pomoc zo stranyprichádzala, no Slovinci na Čechov nestačili. Krátko po zmene strán prehrávali po góle Daniela Filu, pred uplynutím hodiny hry definitívne prišli o iskierku nádeje po presnom zásahu Václava Sejka.Holanďania v D-skupine potrebovali na postup z druhého miesta plný bodový zisk. Úvod duelu im príliš nevychádzal a ťažko sa dostávali do tempa. Dôležitý gól prakticky z ničoho strelil po polhodine hry Luciano Valente, ktorý poslal favorita do vedenia.boli lepším mužstvom po zmene strán, na rozdiel dvoch gólov zvýšil v 57. minúte Thom van Bergen. Zakrátko sa rovnaký hráč opäť presadil, no situácii predchádzal faul Rubena van Bommela. Na víťazstve Holandska nezmenilo nič ani vylúčenie Youriho Regeera.Dáni nastupovali už s istotou postupu medzi osem najlepších po víťazstvách nad Ukrajinou (3:2) a Holandskom (2:1). Ideálne začali aj svoje tretie vystúpenie na turnaji, keď sieť Fínska rozvlnil v 10. minúte nekompromisnou strelou Conrad Harder. Rovnaký hráč skóroval aj v druhom dejstve, keď v 68. minúte zvýšil na 2:0. Fíni však nezložili zbrane a dvojgólové manko zmazali zásluhou Naatana Skyttu a Topiho Keskinena.