Anglicko prvýkrát prehrávalo, Schranz: Ukazuje to našu silu

Gelsenkirchen 1. júla (TASR) - Slovenskí futbalisti dokázali ako zatiaľ jediný tím na prebiehajúcich ME viesť nad Anglickom. S favorizovaným súperom nakoniec prehrali 1:2 pp a vypadli v osemfinále. "Sokolov" poslal do vedenia Ivan Schranz, v úplnom závere nadstavenia vyrovnal Jude Bellingham a víťazný gól vsietil v úvode predĺženia Harry Kane.



Schranz strelil tri zo štyroch slovenských gólov na ME v Nemecku. V stretnutí s Anglickom mu asistoval David Strelec. Gólu bezprostredne predchádzal tuhý súboj s Marcom Guehim. "Podarilo sa mi to ustáť, buchol mi tam do nohy a keby padnem, je to možno červená karta a penalta. Tak som ale nerozmýšľal, išiel som za gólom a to sa podarilo," opísal situáciu Schranz. "To, že sme opäť viedli, ukazuje našu silu. Ukázali sme čoho sme schopní a dali sme zo seba všetko. Mohli sme sa rovnať aj takej futbalovej veľmoci, ako je Anglicko," zhodnotil pre TASR. S troma presnými zásahmi je 30-ročný útočník na prvom mieste medzi strelcami. O vedúcu pozíciu sa delí s Gruzíncom Georgesom Mikautadzem a Jamalom Musialom z Nemecka. Jeho tím delili od historického štvrťfinále len sekundy, Bellingham predviedol výstavné "nožničky" z poslednej akcii v nadstavení. Ďalší gól padol po štandardnej situácii, v oboch prípadoch išla lopta do pokutového územia sprava.



"Bola to nešťastná situácia. Vhadzovanie, ktoré sa im podarilo nejak pretečovať a našlo si to ich hráča. To sa stáva a teraz je ťažké k tomu nájsť nejaké slová," povedal Schranz k víťaznému gólu. V tom čase už na ihrisku nebol - v tretej minúte nadstavenia ho vystriedal stopér Norbert Gyömbér za účelom vystuženia obrany. "Je to určite veľká rana a zásah, najmä po psychickej stránke. Treba pochváliť chalanov ako sa k tomu postavili, ako bojovali do poslednej minúty, ako tlačili na Anglicko. Škoda, že sme nemali nejakú ešte výraznejšiu šancu. Dávam však klobúk dole pred chalanmi, ktorí tam dreli 120-130 minút," pokračoval Schranz. V predĺžení už bola na ihrisku podstatná časť hráčov z lavičky. Napriek tomu dali súperovi zabrať a "Albion" po víťaznom góle už len strážil triumf.



"Pred predĺžením prišli nejaké pokyny. Chceli sme pokračovať v našom výkone. Stále je to trocha hra psychiky, ale aj tak sme sa nezložili. Chceli sme pokračovať v tej hre, takmer 90 minút nám vychádzal taktický zámer. Povedali sme si, že musíme vydržať a nesmieme sa zblázniť," dodal Schranz.







/vyslaný redaktor TASR Anton Krajčoviech/