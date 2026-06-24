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Anglicko remizovalo s Ghanou 0:0, Kane: Berieme aj bod
Angličania, ktorí predtým zdolali Chorvátsko (4:2), zostali napriek zaváhaniu na čele tabuľky o skóre pred Ghanou. Tá v prvom zápase zvíťazila nad Panamou 1:0.
Autor TASR
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Foxborough 23. júna (TASR) - Futbalisti Anglicka iba remizovali vo svojom druhom vystúpení v L-skupine MS 2026 s Ghanou 0:0. V utorkovom stretnutí vo Foxborough nedokázali ani raz prekonať pozornú obranu súpera, ktorý tak zatiaľ na šampionáte neinkasoval. Oba tímy majú na konte štyri body a priblížili sa k postupu do šestnásťfinále.
Najväčšiu šancu Ghany zahodil v 79. minúte striedajúci Prince Adu, ktorý nevyužil samostatný únik. Zverenci Thomasa Tuchela mohli udrieť v samom závere, keď Nico O'Reilly zakončil do brvna a kanonier Harry Kane v tutovke z dorážky prestrelil. Angličania, ktorí predtým zdolali Chorvátsko (4:2), zostali napriek zaváhaniu na čele tabuľky o skóre pred Ghanou. Tá v prvom zápase zvíťazila nad Panamou 1:0.
„Albión“ uzavrie svoje účinkovanie v základnej skupine v sobotu 27. júna, keď o 23.00 SELČ nastúpi v East Rutherforde proti Paname. Ghana v paralelnom zápase vyzve Chorvátsko vo Philadelphii.
Ghana nastúpila aj so stredopoliarom Parteyom, ktorý vynechal predošlý duel v Toronte proti Paname (1:0), keďže nedostal vstupné víza do Kanady v súvislosti s obvineniami zo znásilnenia. Anglický obranca Spence mu po odohratí hymien odmietol podať ruku a fanúšikovia „Albiónu“ bučali pri každom jeho dotyku s loptou. Angličania od úvodu podľa očakávania držali loptu, kombinovali pred šestnástkou súpera a snažili sa hľadať medzery v jeho defenzíve. Ten však pozorne bránil v dvojbloku a nepúšťal favorita do koncovky. Dovolil mu len pár striel, delovka Ricea presvišťala ponad brvno a Kaneov pokus zblokovala ghanská obrana.
Po prestávke prvýkrát pohrozil africký tím, Senaya si spracoval dlhý pas, jeho zakončenie však zrazil Spence. Inak však pokračovalo obliehanie ghanskej obrany zo strany Angličanov. Až v 57. minúte sa prvýkrát dostali k strele do priestoru brány, Asare si bez problémov poradil s pokusom Gordona. V 69. minúte zneškodnil aj strelu Kanea. V 79. minúte si vypracovala obrovskú príležitosť Ghana, Prince Adu sa rútil sám na Pickforda, no tiesnený Konsom ho nedokázal prekonať. V 86. minúte natiahol Asareho štipľavou strelou striedajúci Saka. Najväčšiu šancu Anglicka spálil O'Reilly, ktorý zakončil do brvna a Kane z dorážky prestrelil. Ghana už v závere náporu odolala aj vďaka Sibovi, ktorý vytesnil hlavičku Guehiho.
Najväčšiu šancu Ghany zahodil v 79. minúte striedajúci Prince Adu, ktorý nevyužil samostatný únik. Zverenci Thomasa Tuchela mohli udrieť v samom závere, keď Nico O'Reilly zakončil do brvna a kanonier Harry Kane v tutovke z dorážky prestrelil. Angličania, ktorí predtým zdolali Chorvátsko (4:2), zostali napriek zaváhaniu na čele tabuľky o skóre pred Ghanou. Tá v prvom zápase zvíťazila nad Panamou 1:0.
„Albión“ uzavrie svoje účinkovanie v základnej skupine v sobotu 27. júna, keď o 23.00 SELČ nastúpi v East Rutherforde proti Paname. Ghana v paralelnom zápase vyzve Chorvátsko vo Philadelphii.
MS vo futbale - L-skupina:
Foxborough (Gillette Stadium)
Anglicko – Ghana 0:0
Rozhodovali: Martinez - Lopez, Ramirez (všetci Hond.), ŽK: Rice - I. Williams, 63.983 divákov.
Anglicko: Pickford – James, Konsa, Guehi, Spence (66. O'Reilly) – Anderson (73. Anderson), Rice – Madueke (83. Rashford), Bellingham (73. Rogers), Gordon (66. Saka) – Kane
Ghana: Asare – Senaya (88. Peprah), Adjetey, Opoku, Mensah – Yirenkyi, Partey, Sibo – I. Williams (66. Fatawu), Ayew (67. Adu, 90.+5 Baba), Semenyo
Foxborough (Gillette Stadium)
Anglicko – Ghana 0:0
Rozhodovali: Martinez - Lopez, Ramirez (všetci Hond.), ŽK: Rice - I. Williams, 63.983 divákov.
Anglicko: Pickford – James, Konsa, Guehi, Spence (66. O'Reilly) – Anderson (73. Anderson), Rice – Madueke (83. Rashford), Bellingham (73. Rogers), Gordon (66. Saka) – Kane
Ghana: Asare – Senaya (88. Peprah), Adjetey, Opoku, Mensah – Yirenkyi, Partey, Sibo – I. Williams (66. Fatawu), Ayew (67. Adu, 90.+5 Baba), Semenyo
Ghana nastúpila aj so stredopoliarom Parteyom, ktorý vynechal predošlý duel v Toronte proti Paname (1:0), keďže nedostal vstupné víza do Kanady v súvislosti s obvineniami zo znásilnenia. Anglický obranca Spence mu po odohratí hymien odmietol podať ruku a fanúšikovia „Albiónu“ bučali pri každom jeho dotyku s loptou. Angličania od úvodu podľa očakávania držali loptu, kombinovali pred šestnástkou súpera a snažili sa hľadať medzery v jeho defenzíve. Ten však pozorne bránil v dvojbloku a nepúšťal favorita do koncovky. Dovolil mu len pár striel, delovka Ricea presvišťala ponad brvno a Kaneov pokus zblokovala ghanská obrana.
Po prestávke prvýkrát pohrozil africký tím, Senaya si spracoval dlhý pas, jeho zakončenie však zrazil Spence. Inak však pokračovalo obliehanie ghanskej obrany zo strany Angličanov. Až v 57. minúte sa prvýkrát dostali k strele do priestoru brány, Asare si bez problémov poradil s pokusom Gordona. V 69. minúte zneškodnil aj strelu Kanea. V 79. minúte si vypracovala obrovskú príležitosť Ghana, Prince Adu sa rútil sám na Pickforda, no tiesnený Konsom ho nedokázal prekonať. V 86. minúte natiahol Asareho štipľavou strelou striedajúci Saka. Najväčšiu šancu Anglicka spálil O'Reilly, ktorý zakončil do brvna a Kane z dorážky prestrelil. Ghana už v závere náporu odolala aj vďaka Sibovi, ktorý vytesnil hlavičku Guehiho.
Hlasy po zápase /zdroj: BBC, AFP, AP/:
Harry Kane, útočník Anglicka: „Pokojne sme tento zápas mohli vyhrať a sme sklamaní, že sa nám to nepodarilo. Súperovi sme veľa nedovolili, za celý zápas mali pár protiútokov, ale dobre bránili a majú nebezpečných hráčov. Chceli sme vyhrať, ale berieme aj bod a v skupine sme stále vo výbornej pozícii.“
Declan Rice, stredopoliar Anglicka: „Vždy je to ťažké, keď hráte proti jedenástim hráčom tak hlboko za loptou, ako to robili oni. V posledných desiatich minútach sme mali aj smolu, že sme neskórovali. Hráme teraz proti Paname a máme stále veľkú šancu vyhrať skupinu, takže zostávame pozitívne naladení.“
Kwasi Sibo, stredopoliar Ghany: „Myslím si, že sme urobili maximum, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok. Dúfali sme, že neprehráme. Mali sme od trénerov svoj plán a dodržali sme ho.“
Harry Kane, útočník Anglicka: „Pokojne sme tento zápas mohli vyhrať a sme sklamaní, že sa nám to nepodarilo. Súperovi sme veľa nedovolili, za celý zápas mali pár protiútokov, ale dobre bránili a majú nebezpečných hráčov. Chceli sme vyhrať, ale berieme aj bod a v skupine sme stále vo výbornej pozícii.“
Declan Rice, stredopoliar Anglicka: „Vždy je to ťažké, keď hráte proti jedenástim hráčom tak hlboko za loptou, ako to robili oni. V posledných desiatich minútach sme mali aj smolu, že sme neskórovali. Hráme teraz proti Paname a máme stále veľkú šancu vyhrať skupinu, takže zostávame pozitívne naladení.“
Kwasi Sibo, stredopoliar Ghany: „Myslím si, že sme urobili maximum, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok. Dúfali sme, že neprehráme. Mali sme od trénerov svoj plán a dodržali sme ho.“
Tabuľka L-skupiny:
1. Anglicko 2 1 1 0 4:2 4
2. Ghana 2 1 1 0 1:0 4
3. Panama 1 0 0 1 0:1 0
4. Chorvátsko 1 0 0 1 2:4 0
1. Anglicko 2 1 1 0 4:2 4
2. Ghana 2 1 1 0 1:0 4
3. Panama 1 0 0 1 0:1 0
4. Chorvátsko 1 0 0 1 2:4 0