Anglicko remizovalo so Slovinskom 0:0, Ukrajina zdolala Fínsko 2:0

ME hráčov do 21 rokov



B-skupina:



Nitra



Anglicko - Slovinsko 0:0



Góly: Rozhodoval: Kikačeišvili (Gruz.), ŽK: Elliott, Morton (obaja Angl.)







tabuľka:



1. Anglicko 2 1 1 0 3:1 4



2. Nemecko 1 1 0 0 3:0 3



-------------------------------



3. Slovinsko 2 0 1 1 0:3 1



4. Česko 1 0 0 1 1:3 0







D-skupina:



Košice



Fínsko - Ukrajina 0:2 (0:1)



Góly: 28. Vanat, 49. Braharu. Rozhodoval: Dudic (Švaj.), ŽK: Koski - Bražko, Jarmoľjuk, Saľjuk, Mychavko, ČK: 90.+1 Bražko (Ukr.)







tabuľka:



1. Dánsko 1 1 0 0 3:2 3



2. Ukrajina 2 1 0 1 4:3 3



-----------------------------



3. Holandsko 1 0 1 0 2:2 1



4. Fínsko 2 0 1 1 2:4 1

Nitra/Košice 15. júna (TASR) - Futbalisti Anglicka remizovali vo svojom druhom zápase v B-skupine ME hráčov do 21 rokov so Slovinskom 0:0. V Nitre najmä v druhom polčase zatlačili súpera, ale hernú prevahu nedokázali pretaviť v gól. So štyrmi bodmi priebežne zostávajú na čele tabuľky o bod pred Nemcami, ktorých čakal o 21.00 h v Dunajskej Strede ešte duel s Českom. Prvé víťazstvo na šampionáte si pripísali Ukrajinci, ktorí v D-skupine v Košiciach zdolali rovesníkov z Fínska 2:0 a vrátili sa do boja o štvrťfinále. V druhom súboji skupiny sa večer v Prešove stretnú Holanďania s Dánmi.Slovinci v úvode zaskočili favorizovaných Angličanov, Svit Sešlar a Tio Cipot svoje šance nevyužili. Na opačnej strane skončil oblúčik Harveyho Elliotta na konštrukcii bránky. Po prestávke spálil veľkú príležitosť James McAtee, ktorý z tesnej blízkosti nedokázal na dvakrát slovinského prekonať Martina Turka. Ten sa blysol aj v samom závere, keď vyškriabal spod brvna hlavičku Jacka Hinshelwooda. Angličania zo svojho náporu nič nevyťažili a po úvodnom víťazstve nad Českom (3:1) sa museli tentoraz uspokojiť s bezgólovou remízou. Slovinci sa vďaka zisku prvého bodu držia v hre o postup, priebežne figurujú na tretej priečke.Ukrajinci sa proti Fínsku ujali vedenia v 28. minúte, keď Vladyslav Vanat na dvakrát prekonal brankára Lucasa Bergströma. Triumf poistil po zmene strán Maxym Braharu, ktorý zakončil poľahky do odkrytej bránky po tom, ako Bergström nevyboxoval ľahký center. V závere ešte Volodymyr Bražko zastavil prenikajúceho Caspera Terha a dostal druhú žltú a teda červenú kartu, to však nič nezmenilo na trojbodovom zisku Ukrajincov. Tí sa posunuli v tabuľke priebežne na druhú priečku,sú s jedným bodom na poslednom štvrtom mieste.