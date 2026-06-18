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Anglicko s víťazným vstupom: Chorvátov zdolalo 4:2
Oba tímy napadali súpera vysoko pri rozohrávke. Prvý rohový kop z toho mali Chorváti, no bol to ich kapitán Modrič, kto omylom kopol vo svojom pokutovom území Maduekeho a Angličania mali penaltu.
Autor TASR
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Arlington 18. júna (TASR) - Anglickí futbalisti vyhrali svoj úvodný zápas na MS, keď si v americkom Arlingtone poradili s Chorvátskom 4:2. Dva góly „albionu“ strelil kapitán Harry Kane. Duel L-skupiny bol jedným z kvalitatívne najvyšších v skupinovej fáze novorozšíreného mundialu so 48 tímami.
Angličania sú favoritom „elka“, v ktorom sa odohral doposiaľ jeden duel. Ghana si zmeria sily s Panamou vo štvrtok o 1:00 SELČ. „Albion“ čaká najbližšie stretnutie v utorok s Ghanou (22.00 SELČ), o štyri dni neskôr nastúpi proti Paname. Na tú narazia Chorváti 24.6. o 1:00 SELČ, účinkovanie v základnej fáze uzavrú proti Ghane 27. júna vo Philadelphii.
Oba tímy napadali súpera vysoko pri rozohrávke. Prvý rohový kop z toho mali Chorváti, no bol to ich kapitán Modrič, kto omylom kopol vo svojom pokutovom území Maduekeho a Angličania mali penaltu. Kane ju nepremenil, no pre skorý pohyb brankára Livakoviča smerom dopredu sa pokutový kop opakoval a na druhý pokus kanonier nezaváhal. Odpoveď prišla v 36. minúte od Baturinu – loptu mu zvnútra šestnástky nabil Sučič a stredopoliar Coma nedal šancu brankárovi Pickfordovi. „Albion“ dokázal ísť znova do vedenia po rohovom kope Ricea, ktorý zakončil prudkou hlavičkou voľný Kane. V poslednej akcii úvodného dejstva sa podaril gól do šatne Musovi po výstavnej kombinácii, keď Pašalič našiel oblúkom v šestnástke Perišiča a ten nesebecky poslal loptu nabiehajúcemu Musovi.
Gólové predstavenie pokračovalo aj po prestávke, keď si Bellingham prebral center za obranu a zakončil. Livakovič však začal vzápätí vyťahovať jeden zákrok za druhým a v 56. minúte vykryl pri rohu súpera hneď tri strely. Svoj tím podržal pod tlakom, ten Chorváti opätovali a zachytal si aj Pickford. Nakoniec však vsietil gól istoty Rashford, ktorého našiel voľného pred šestnástkou Saka. Dvadsaťtriročný útočník si poradil s brániacim Stanišičom i brankárom Livakovičom. Gvardiol mal ešte v závere šancu, no do strely sa obetavo hodil Kane.
Angličania sú favoritom „elka“, v ktorom sa odohral doposiaľ jeden duel. Ghana si zmeria sily s Panamou vo štvrtok o 1:00 SELČ. „Albion“ čaká najbližšie stretnutie v utorok s Ghanou (22.00 SELČ), o štyri dni neskôr nastúpi proti Paname. Na tú narazia Chorváti 24.6. o 1:00 SELČ, účinkovanie v základnej fáze uzavrú proti Ghane 27. júna vo Philadelphii.
L-skupina:
Arlington
Anglicko – Chorvátsko 4:2 (2:2)
Góly: 12. a 42. Kane (prvý z 11 m), 47. Bellingham, 85. Rashford - 36. Baturina, 45.+5. Musa. Rozhodovali: Turpin - Danos, Pages (všetci Fr.), 70.389 divákov
Anglicko: Pickford - James, Konsa, Stones (87. Guehi), O'Reilly - Anderson, Rice (72. Rogers) - Madueke (72. Saka), Bellingham (80. Spence), Gordon (72. Rashford) - Kane
Chorvátsko: Livakovič - Šutalo, Vuškovič (66. Pašalič), Gvardiol - Stanišič, Modrič (58. Kovačič), Sučič, Perišič - Pašalič (79. Kramarič), Baturina (79. Vlašič) - Musa (66. Matanovič)
Arlington
Anglicko – Chorvátsko 4:2 (2:2)
Góly: 12. a 42. Kane (prvý z 11 m), 47. Bellingham, 85. Rashford - 36. Baturina, 45.+5. Musa. Rozhodovali: Turpin - Danos, Pages (všetci Fr.), 70.389 divákov
Anglicko: Pickford - James, Konsa, Stones (87. Guehi), O'Reilly - Anderson, Rice (72. Rogers) - Madueke (72. Saka), Bellingham (80. Spence), Gordon (72. Rashford) - Kane
Chorvátsko: Livakovič - Šutalo, Vuškovič (66. Pašalič), Gvardiol - Stanišič, Modrič (58. Kovačič), Sučič, Perišič - Pašalič (79. Kramarič), Baturina (79. Vlašič) - Musa (66. Matanovič)
Oba tímy napadali súpera vysoko pri rozohrávke. Prvý rohový kop z toho mali Chorváti, no bol to ich kapitán Modrič, kto omylom kopol vo svojom pokutovom území Maduekeho a Angličania mali penaltu. Kane ju nepremenil, no pre skorý pohyb brankára Livakoviča smerom dopredu sa pokutový kop opakoval a na druhý pokus kanonier nezaváhal. Odpoveď prišla v 36. minúte od Baturinu – loptu mu zvnútra šestnástky nabil Sučič a stredopoliar Coma nedal šancu brankárovi Pickfordovi. „Albion“ dokázal ísť znova do vedenia po rohovom kope Ricea, ktorý zakončil prudkou hlavičkou voľný Kane. V poslednej akcii úvodného dejstva sa podaril gól do šatne Musovi po výstavnej kombinácii, keď Pašalič našiel oblúkom v šestnástke Perišiča a ten nesebecky poslal loptu nabiehajúcemu Musovi.
Gólové predstavenie pokračovalo aj po prestávke, keď si Bellingham prebral center za obranu a zakončil. Livakovič však začal vzápätí vyťahovať jeden zákrok za druhým a v 56. minúte vykryl pri rohu súpera hneď tri strely. Svoj tím podržal pod tlakom, ten Chorváti opätovali a zachytal si aj Pickford. Nakoniec však vsietil gól istoty Rashford, ktorého našiel voľného pred šestnástkou Saka. Dvadsaťtriročný útočník si poradil s brániacim Stanišičom i brankárom Livakovičom. Gvardiol mal ešte v závere šancu, no do strely sa obetavo hodil Kane.