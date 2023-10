Anglicko, Škótsko, Wales, S. Írsko, Írsko odohrajú kvalifikáciu ME2028

Londýn 10. októbra (TASR) - Anglicko, Škótsko, Wales, Severné Írsko a Írsko absolvujú kvalifikáciu ME 2028 napriek tomu, že finálový turnaj sa uskutoční na ich pôde. V utorok to vyhlásil šéf anglickej Futbalovej asociácie (FA) Mark Bullingham.



Európska futbalová únia (UEFA) pridelila organizáciu šampionátu práve Veľkej Británii a Írsku, pričom o štyri roky neskôr usporiadajú kontinentálny šampionát spoločne Taliansko a Turecko. Bullingham však zdôraznil, že nie všetky krajiny budú mať istú miestenku na šampionát v roku 2028. UEFA údajne plánuje, že rezervuje dve miesta pre dva najlepšie tímy z pätice Anglicko, Škótsko, Wales, Severné Írsko a Írsko, ktoré sa na turnaj nekvalifikujú.



Anglicko to od roku 1984 nedokázalo iba na EURO 2008, pre ostatné krajiny je však postup ťažšia úloha. Severné Írsko sa doteraz dostalo na záverečný turnaj ME len raz v histórii, Walesu sa to podarilo dvakrát, Škótsko sa kvalifikovalo na veľký turnaj prvýkrát od roku 1998 práve na poslednom EURO 2020.



"Z nášho pohľadu je skvelé hrať kvalifikáciu a chceme tam dostať všetkých päť krajín. Je lepšie hrať dôležitý turnaj a mať súťažné zápasy," povedal Bullingham pre Sky Sports.



Plán kandidatúry Veľkej Británie a Írska počíta so šiestimi štadiónmi na území Anglicka na čele s londýnskym Wembley. EURO by mali hostiť aj arény Aston Villy (Villa Park), Manchestru City (Ettihad Stadium), Newcastlu United (St James' Park), Tottenhamu (Hotspur Stadium) a nový rozostavaný štadión Evertonu (Everton Stadium) v Liverpoole. Národné štadióny Írska (Aviva Stadium), Škótska (Hampden Park) a Walesu (Principality Stadium) budú rovnako využité, navyše sa plánuje výstavba nového komplexu v severoírskom Belfaste (Casement Park). Spolupráca piatich asociácií na desiatich štadiónoch ponúkne priemernú kapacitu 58.000 miest s celkovým počtom tri milióny vstupeniek. Otvárací zápas by sa mal hrať v Cardiffe, semifinále i finále vo Wembley.