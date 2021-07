Anglicko strelilo Ukrajine 4 góly, na semifinále sa vráti do Wembley

Štvrťfinále ME:



Rím



Ukrajina - Anglicko 0:4 (0:1)



Góly: 4. a 50. Kane, 46. Maguire, 63. Henderson, bez kariet. Rozhodovali: Brych - Borsch, Lupp (všetci Nem.), 11.880 divákov.



Ukrajina: Buščan - Zabarnij, Krivcov (35. Cigankov), Matvijenko - Karavajev, Sidorčuk (64. Makarenko), Zinčenko, Mikolenko - Šaparenko - Jaremčuk, Jarmolenko

Anglicko: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw (65. Trippier) - Phillips (65. Bellingham), Rice (57. Henderson) - Sancho, Mount, Sterling (65. Rashford) - Kane (73. Calvert-Lewin)

Harry Kane, útočník Anglicka: "Je to o tom, ukázať sa v správnom čase. Bol to fantastický večer, musíme ísť zápas po zápase. Boli sme favorit, bol na nás veľký tlak a očakávania, aby sme to dokázali. A zvládli sme to skvelo. Máme ďalšie čisté konto a dali sme štyri góly, perfektný večer. Vo Wembley to bude pred našimi fanúšikmi obrovské, máme šancu a musíme sa jej chopiť oboma rukami."

Harry Maguire, obranca Anglicka: "Skvelé pocity, opäť sme v semifinále na veľkom turnaji, druhýkrát za sebou. Nechceme sa tam však zastaviť. Chceli sme byť ešte lepší ako v osemfinále, najmä v útoku a dať góly aj po štandardkách. Dokázali sme to, ja aj Jordan Henderson. Dostal som skvelú loptu od Lukea Shawa. A už som vedel, že to bude gól. Je pekné dať gól, ale najdôležitejšie je, že sme vyhrali."

Rím 3. júla (TASR) - Futbalisti Anglicka postúpili suverénne do semifinále EURO 2020. V sobotnom záverečnom štvrťfinálovom zápase v Ríme deklasovali Ukrajinu 4:0 a v stredu 7. júla zabojujú v domácom Wembley o finále proti Dánom (21.00 h SELČ). Tí vyradili Česko po triumfe 2:1 v Baku.Na Olympijskom štadióne otvoril skóre už vo 4. minúte anglický kapitán Harry Kane, gól bol pre neho druhým na finálovom turnaji. Hneď na začiatku druhého polčasu zvýšili hlavičkami Harry Maguire aj Kane, ďalší gól pridal opäť hlavou Jordan Henderson. Keďže anglická obrana pracovala zasa na nulu a na ME stále neinkasovala, výber trénera Garetha Southgatea prešiel po druhopolčasovom kolapse súpera hladko do elitného kvarteta.Favorit začal výborne, už v 4. minúte išiel do vedenia. Sterling perfektnou prihrávkou vysunul do zakončenia kapitána Kanea, ktorý v obľúbenej pozícii nezaváhal. Angličania sa upokojili a ani Ukrajina nezmenila nič zo svojej hry sústredenej najmä na dobrú obranu. V 17. minúte prvýkrát vyšla akcia Ukrajincom, Jaremčuk sa dostal do zakončenia, ale Pickford jeho pokus vyrazil na roh. Po polhodine sa dostal do pozície po odrazenej lopte Rice, jeho tvrdú bombu ale Buščan vyrazil. Hráči Albionu čakali na svoju ďalšiu šancu, kontrolovali priebeh a hoci ich súper zvýšil držanie lopty, obrana Anglicka ho do ničoho vážnejšieho nepustila. Trochu vzruchu do prestávky priniesla už len strela Šaparenka z druhej vlny, ale keďže mala opačný falš, bránu minula.Angličania mali vstup do druhého polčasu ešte lepší ako do prvého. Už v 46. minúte po centri Shawa z priameho kopu si do pokutového územia výborne nabehol Maguire a hlavou nezadržateľne zvýšil náskok. A to nebolo zďaleka všetko, v 50. minúte Sterling pätičkou prihral na krídle Shawovi a jeho center hlavou Kane upratal medzi nohy brankára do siete - 3:0. Kaneovi nestačilo, hetrik mohol dovŕšiť v 62. minúte, ale jeho tvrdý volej skvelý Buščan s vypätím všetkých síl vyrazil na roh. Po ňom však opäť ukrajinskí hráči zlyhali po štandardke a Mountov center hlavou poslal do siete nepokrytý Henderson, bol pre neho prvý v najcennejšom drese. Dominantní Angličania nedovolili súperovi ani čestný gól a na šampionáte neinkasovali ani v piatom dueli v sérii.