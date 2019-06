Angličania v zápase o bronz zdolali Švajčiarov, rozhodol až rozstrel

Final Four Ligy národov 2018/2019, o 3. miesto:



Guimaraes



Švajčiarsko - Anglicko 0:0 pp, 5:6 rozstrel z 11 m



Rozhodovali: Hategan - Sovre, Gheorghe (všetci Rum.), ŽK: Xhaka - Rose, Lingard.



rozstrel: Maguire - 1:0, Zuber - 1:1, Barkley - 2:1, Xhaka - 2:2, Sancho - 3:2, Akanji - 3:3, Sterling - 4:3, Mbabu - 4:4, Pickford - 5:4, Schär - 5:5, Dier - 6:5, Drmič - nedal



zostavy a striedania:



Švajčiarsko: Sommer - Schär, Akanji, Elvedi - Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez (87. Drmič) - 64. Shaqiri (64. Zuber), Fernandes (61. Zakaria) - Seferovič (113. Okafor)



Anglicko: Pickford - Alexander-Arnold, Gomez, Maguire, Rose (70. Walker) - Dier, Delph (106. Barkley) - Alli - Lingard (106. Sancho), Kane (75. Wilson), Sterling



Na snímke hore hráč Anglicka Joe Gomez, vľavo hráč Švajčiarska Josip Drmič v zápase o 3. miesto v Lige národov vo futbale Švajčiarsko - Anglicko v portugalskom meste Guimaraes v nedeľu 9. júna 2019. Foto: TASR/AP

Guimaraes 9. júna (TASR) - Futbalisti Anglicka zvíťazili nad Švajčiarskom až po jedenástkovom rozstrele v nedeľňajšom zápase o 3. miesto na finálovom turnaji Ligy národov 2018/2019, keď sa zápas po riadnom riadnom hracom čase aj predĺžení skončil bez gólov. O prehre Švajčiarov v rozstrele 5:6 rozhodol nepremenený pokus Josipa Drmiča. Finále premiérového ročníka Portugalsko - Holandsko je na programe večer od 20.45 h v Porte.Angličania si počas zápasu vypracovali viac nádejných príležitostí, veľkou prekážkou však bol brankár Yann Sommer. Rozhodnutie napokon priniesol až rozstrel z 11 m, hrdinom ktorého sa stal brankár Jordan Pickford, ktorý najprv premenil svoj pokus v piatej sérii a potom aj zlikvidoval strelu Drmiča."Malé finále" premiérového ročníka Ligy národov mohli gólovo otvoriť Angličania. V 3. minúte Kane skúsil lobom prekvapiť brankára Sommera, ten však vytlačil loptu na hornú žŕdku. Švajčiarsky brankár sa vyznamenal aj po štvrťhodine hry, keď Sterling unikol za obranu Helvétov. Angličania sa v prvom polčase dostali do viacerých nádejných pozícií, gól však nepriniesla ani hlavička Alliho v 36. minúte, ktorá tesne minula bránku.Angličania pohrozili aj desať minút po zmene strán, dlhý center si švajčiarsky obranca Schär zrazil na ľavú tyč. Potom sa však musel mať napozore aj Pickford, ktorý efektným zákrokom zmaril šancu Xhakovi. V 85. minúte to už vyzeralo, že sa bezgólové skóre zmení, no striedajúci Angličan Wilson si pred svojím zakončením pomohol faulom a rozhodca po porade s VAR gól neuznal.Švajčiarsky brankár Sommer sa zaskvel aj v predĺžení, keď v 99. minúte zmaril hlavičku Alliho aj dorážku Sterlinga. Ten mal gól na dosah aj v 117. minúte, z priameho kopu však trafil oba konštrukciu bránky.V prvých piatich sériách penaltového rozstrelu uspeli všetci strelci. V šiestej sa presadil aj Dier, no anglický brankár Pickford zmaril následne strelu Drmiča, čím sa postaral o víťazstvo svojho tímu.