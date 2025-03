Anglicko vyhralo nad Lotyšskom a je stopercentné v kvalifikácii na MS

európska kvalifikácia MS 2026



G-skupina:



Litva – Fínsko 2:2 (1:2)



Góly: 39. Kučys, 69. Gineitis – 4. Kairinen, 17. Pohjanpalo (z 11 m)







Poľsko - Malta 2:0 (1:0)



Góly: 27. a 51. Šwiderski, ČK: 90.+1 Chouaref (Malta)







tabuľka:



1. Poľsko 2 2 0 0 3:0 6



2. Fínsko 2 1 1 0 3:2 4



3. Litva 2 0 1 1 2:3 1



4. Holandsko 0 0 0 0 0:0 0



5. Malta 2 0 0 2 0:3 0







H-skupina:



Bosna a Hercegovina – Cyprus 2:1 (1:1)



Góly: 22. Demirovič, 57. Hajradinovič – 45.+2 Pittas, ČK: 90.+6 Pittas







San Maríno – Rumunsko 1:5 (0:2)



Góly: 67. Zannoni - 6. Cevoli (vlastný), 44. Popescu, 55. R. Marin (z 11 m), 76. Hagi (z 11 m), 90.+4 Alibec







tabuľka:



1. Bosna 2 2 0 0 3:1 6



2. Rumunsko 2 1 0 1 5:2 3



3. Cyprus 2 1 0 1 3:2 3



4. Rakúsko 0 0 0 0 0:0 0



5. San Maríno 2 0 0 2 1:7 0







K-skupina:



Anglicko – Lotyšsko 3:0 (1:0)



Góly: 38. James, 68. Kane, 76. Eze







Albánsko – Andorra 3:0 (2:0)



Góly: 9. a 19. Manaj, 90.+2 Uzuni







tabuľka:



1. Anglicko 2 2 0 0 5:0 6



2. Albánsko 2 1 0 1 3:2 3



3. Lotyšsko 2 1 0 1 1:3 3



4. Srbsko 0 0 0 0 0:0 0



5. Andorra 2 0 0 2 0:4 0



Bratislava 24. marca (TASR) - Futbalisti Anglicka uspeli aj vo svojom druhom dueli európskej kvalifikácie MS 2026. V pondelok vyhrali vo Wembley nad Lotyšskom 3:0 a sú na čele K-skupiny s plným počtom šesť bodov.Angličania mali v zápase jasnú hernú i streleckú prevahu, gólovo sa však prvýkrát presadili až v závere prvého polčasu. V 38. minúte ich do vedenia poslal parádnou strelou z priameho kopu obranca Reece James. Očakávaný triumf favorita potvrdili po zmene strán Harry Kane a striedajúci Eberechi Eze, pre ktorého to bol premiérový zásah v najcennejšom drese. V druhom zápase tejto skupiny zariadil víťazstvo Albánska nad Andorrou 3:0 dvoma gólmi útočník Rey Manaj, tretí pridal Myrto Uzuni.Stopercentní sú po dvoch stretnutiach kvalifikácie aj Poliaci, keď zdolali Maltu 2:0 zásluhou dvojgólového Karola Šwiderského. O dva body menej majú na druhej priečke G-skupiny reprezentanti Fínska. Tí v bráne s rodákom z Bratislavy Lukášom Hradeckým neudržali na ihrisku Litvy dvojgólový náskok a remizovali 2:2.Na čele H-skupiny je so šiestimi bodmi Bosna a Hercegovina po víťazstve nad Cyprom 2:1. Prvý trojbodový zápis zaznamenalo Rumunsko, na ihrisku San Marína uspelo hladko 5:1.