Anglicko zdolalo Holandsko 2:1 a je opäť vo finále

semifinále /Signal Iduna Park, Dortmund/:



Holandsko - Anglicko 1:2 (1:1)



Góly: 7. Simons - 18. Kane (z 11m), 90.+1 Watkins. Rozhodcovia: Zwayer - Lupp, Achmüller (všetci Nem.), ŽK: Dumfries, van Dijk, Simons - Bellingham, Saka, Trippier, 60.926 divákov.



Holandsko: Verbruggen - Dumfries (90.+3 Zirkzee), de Vrij, van Dijk, Ake - Schouten, Simons (90.+3 Brobbey), Reijnders - Malen (46. Weghorst), Depay (35. Veerman), Gakpo



Anglicko: Pickford - Walker, Stones, Guehi - Saka (90.+3 Konsa), Mainoo (90.+3 Gallagher), Rice, Trippier (46. Shaw) - Foden (81. Palmer), Bellingham - Kane (81. Watkins)





Dortmund 10. júla (TASR) - Dortmund 10. júla (TASR) - Anglickí futbalisti si zahrajú proti Španielsku vo finále majstrovstiev Európy v Nemecku. Hráči "Albionu" zvíťazili v stredajšom druhom semifinále nad Holandskom tesne 2:1. Skóre otvoril už v 7. minúte Xavi Simons, no o jedenásť neskôr vyrovnal z penalty Harry Kane a v prvej minúte nadstaveného času rozhodol striedajúci Ollie Watkins. Finále je na programe v nedeľu o 21.00 h na Olympijskom štadióne v Berlíne.Zverenci trénera Garetha Southgata tak zopakovali svoj postup do finále z predošlého kontinentálneho šampionátu. Pred troma rokmi prehrali v penaltovom rozstrele s Talianskom. Holanďania sa do finále prebojovali iba raz v roku 1988, kedy získali svoju doteraz jedinú trofej na veľkom turnaji.Aj druhý semifinálový duel mal od úvodu rýchly spád a diváci čakali na prvý gól iba sedem minút. Simons vyhral súboj s Riceom na polovici Anglicka, namieril si to k šestnástke, kde z jej hranice prudko vypálil a Pickford nestihol zareagovať. Loptu, ktorá skončila v sieti, zasiahol len končekmi prstov - 1:0. Angličania ihneď po góle zavelili do útoku. Centrované lopty Holanďania odvrátili, v 14. minúte však po Sakovej práci vystrelil tesne nad brvno Kane, ktorého pri zakončení fauloval Dumfries a rozhodca po vzhliadnutí záznamu ukázal na biely bod. Loptu si postavil anglický kapitán a i keď Verbruggen vystihol smer, gólu nezabránil - 1:1. Aj po vyrovnaní pokračoval ofenzívny futbal z oboch strán. Obrovskú šancu mal Foden, no jeho strelu zastavil na čiare penaltový "hriešnik" Dumfries. Ten istý hráč bol v centre diania aj na druhej strane, keď vyskočil najvyššie na roh Simonsa a jeho hlavička skončila na brvne. Angličania hrali oproti všetkým predchádzajúcim duelom v Nemecku oveľa ofenzívnejšie, rýchlo a priamočiarymi akciami sa dostávali do šancí. V 32. minúte mal dobrú opäť Foden, ktorého strela z diaľky trafila žrď. V 35. minúte sa zranil Depay a vystriedal ho Veerman.Obaja tréneri cez polčas vystriedali, Malena, ktorý sa po Depayovom odchode presunul na hrot, no nedokázal sa adaptovať, nahradil Weghorst, na druhej strane vymenil Shaw na ľavom kraji Trippiera. Holanďania po zmene strán otupili útočné výpady súpera, no sami toho dopredu veľa nevymysleli. Prvá strela prišla až v 65. minúte, no mala gólové parametre. Veermanov center prepadol k van Dijkovi a výborný zákrok musel vytiahnuť Pickford. Z následného rohu hlavičkoval Dumfries nad. Kým v prvej časti boli ofenzívnejší Angličania, v druhom sa stiahli a väčšie šance mali ich súperi. V 74. minúte predviedol výborný zákrok Walker, ktorý riskantnou, no čistou šmýkačkou zastavil rodiaci sa nájazd Gakpa na bránu a o chvíľu išla Simonsova strela od zeme len na Pickforda. Angličania predviedli prvú priamočiarejšiu akciu v 80. minúte, keď Foden vysunul Walkera a jeho prízemný center poslal do siete Saka, no gól neplatil pre ofsajd pravého beka. Southgate následne poslal na ihrisko Palmera s Watkinsom za Fodena a Kanea. V 88. minúte sa dostal v šestnástke k lopte Palmer, ale vypálil ďaleko od brány. O tri minúty si zobral slovo aj druhý žolík Watkins, ktorý si nabehol na Palmerovu prihrávku, dobre si ju prebral a presnou krížnou strelou k ľavej žrdi rozhodol o postupe Anglicka do druhého finále ME za sebou.