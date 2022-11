Anglicko zdolalo Wales 3:0 a v osemfinále ho čaká Senegal

Na snímke hráč Kieffer Moore (vľavo) z Walesu a Kyle Walker z Anglicka v zápase B-skupiny Wales - Anglicko na majstrovstvách sveta vo futbale 29. novembra 2022 v katarskom meste Al-Rajján. Foto: TASR - AP

B-skupina, 3. kolo:



Wales - Anglicko 0:3 (0:0)



Góly: 50. a 67. Rashford, 52. Foden, ŽK: James, Ramsey (obaja Wal.). Rozhodovali: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.), 44.297 divákov.



Wales: Ward - N. Williams (36. Roberts), Mepham, Rodon, B. Davies (59. Morrell) - Allen (81. Colwill), Ampadu - Bale (46. Johnson), Ramsey, James (77. H. Wilson) - Moore



Anglicko: Pickford - Walker (57. Alexander-Arnold), Stones, Maguire, Shaw (65. Trippier) - Henderson, Rice (57. Phillips), Bellingham - Foden, Kane (57. C. Wilson), Rashford (75. Grealish)



Na snímke hráč Jordan Henderson (vľavo) z Anglicka a Ben Davies z Walesu v zápase B-skupiny Wales - Anglicko na majstrovstvách sveta vo futbale 29. novembra 2022 v katarskom meste Al-Rajján. Foto: TASR - AP

tabuľka B-skupiny:



1. Anglicko 3 2 1 0 9:2 7*



2. USA 3 1 2 0 2:1 5*



3. Irán 3 1 0 2 4:7 3



4. Wales 3 0 1 2 1:6 1



* - postup do osemfinále

Al Raján 29. novembra (TASR) - Futbalisti Anglicka zdolali v utorňajšom derby B-skupiny MS v Katare Wales 3:0 a potvrdili postup z prvého miesta do osemfinále. V ňom sa stretnú s druhým tímom áčka Senegalom. Postup si zaistili aj hráči USA po výhre nad Iránom 1:0 a čaká ich Holandsko.Zverenci trénera Garetha Southgatea mali duel od úvodu pevne v rukách a po prestávke vyťažili zo svojej dominancie už aj góly. Dva strelil Marcus Rashford, jeden pridal Phil Foden. Pre oba tímy to bol prvý vzájomný súboj na pôde MS.Wales sa dostal na svetový šampionát len druhýkrát v histórii, no pred 64 rokmi vo Švédsku postúpil po troch remízach zo základnej skupiny. Teraz obsadil s jedným bodom posledné miesto.Southgate spravil štyri zmeny oproti duelu s USA. Foden nahradil na pravom krídle Saku, na druhom nastúpil Rashford namiesto Sterlinga a v základnej zostave sa predstavili aj Henderson a Walker. Tréner Walesu Page poslal od začiatku do hry nových Jamesa, Allena a brankára Warda.Angličania vstúpili do "súboja o Britániu" aktívne, i keď im na postup stačilo neprehrať o štyri góly. Prípadná výhra im však zabezpečila prvé miesto a osemfinálový súboj s druhým tímom z áčka Senegalom. Southgateovi zverenci mohli otvoriť skóre už v 10. minúte, keď Kane vysunul medzi obrancov Rashforda, no toho vychytal Ward, ktorý včas vybehol. Anglická dominancia pokračovala, vypracovali si ešte niekoľko nebezpečných situácií, ale nepremenili ich. V prvom polčase vyslali dokopy deväť striel a dve z nich na Warda. Na Pickforda nemierila ani jedna.Do druhého polčasu už nezasiahol Bale, ktorého nahradil Johnson. Angličania nestriedali, no Foden s Rashfordom si vymenili miesta na krídlach a v nasledujúcich okamihoch sa obaja strelecky presadili. Najprv v 50. minúte útočník Manchestru United, ktorý otvoril skóre z priameho kopu, a dve minúty po ňom aj krídelník zo City. Rashford vybojoval loptu na pravej strane, Kane poslal prízemný center do šestnástky a Foden mal pred sebou už len odkrytú sieť - 0:2. Angličania boli pri chuti a ani po dvoch góloch neprestali útočiť. V 68. minúte si Walesania nedali pozor opäť na Rashforda, ktorého vysunul striedajúci Phillips, a dvadsaťpäťročný útočník po sóloakcii zaokrúhlil počet svojich gólov v národnom drese na pätnásť. Ďalšie už nepridal, lebo ho v 75. minúte vystriedal Grealish. Wales sa v druhom dejstve zmohol len na jedu strelu na bránku a pre favorita nepredstavoval najmenší problém. V 78. minúte mohli pridať štvrtý gól najprv Bellingham a po ňom aj Foden, no strelu prvého chytil Ward a druhý v páde netrafil bránku. V závere mal ešte veľkú šancu Stones, ale jeho pokus vyrazil brankár.