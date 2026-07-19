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Anglicko získalo na MS bronz, Mbappe prekonal Messiho gólový rekord
„Albion“ rozhodol o triumfe v prvom dejstve, ktoré vyhral 4:0, v druhom polčase nestačila „Les Bleus“ ani stíhacia jazda a dva góly Kyliana Mbappeho.
Autor TASR,aktualizované
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Miami 19. júla (TASR) - Futbalisti Anglicka získali bronzové medaily na MS v USA, Kanade a Mexiku. V súboji o 3. miesto zdolali v Miami hráčov Francúzska 6:4 najmä vďaka hetriku Bukaya Saku. „Albion“ rozhodol o triumfe v prvom dejstve, ktoré vyhral 4:0, v druhom polčase nestačila „Les Bleus“ ani stíhacia jazda a dva góly Kyliana Mbappeho. Francúzsky kapitán prekonal s 22. presným zásahom na šampionátoch rekordný zápis Lionela Messiho.
Angličania si urobili z prvého polčasu exhibíciu. Defenzívu francúzskeho výberu viackrát rozobrali a viedli o štyri góly. Vyzeralo to na mimoriadne trpkú rozlúčku trénera Didiera Deschampsa s lavičkou „Les Bleus“, keďže MS 2026 sú jeho poslednými pri kormidle Francúzov. Napokon jeho hráči zabojovali a v druhom polčase siahali na vyrovnanie v ofenzívnom divadle. Diváci na Floride videli najgólovejší zápas v súboji o bronz v histórii svetových šampionátov. Doteraz ním bolo stretnutie medzi Francúzskom a Západným Nemeckom na záverečnom turnaji vo Švédsku v roku 1958, ktorý sa skončil výsledkom 6:3 pre Francúzov. Na spomínanom šampionáte strelil Just Fontaine najvyšší počet gólov za jeden turnaj (13). Odvtedy sa mu priblížil iba v roku 1970 legendárny Nemec Gerd Müller s desiatimi presnými zásahmi, ktorého dorovnal na prebiehajúcom turnaji v zámorí Mbappe.
Ten má po svojom treťom svetovom šampionáte na konte 22 gólov, čím vyrovnal rekordný zápis Lionela Messiho. Tridsaťdeväťročného argentínskeho kapitána čaká v nedeľu finálový duel proti Španielsku, v ktorom sa môže opäť osamostatniť na čele historickej tabuľky strelcov. Na zisk Zlatej kopačky turnaja bude musieť hviezda „Albicelestes“ streliť minimálne dva góly. Do histórie šampionátov sa zapísal francúzsky krídelník Michael Olise, ktorý zakončil turnaj so siedmimi asistenciami, čím prekonal doterajších rekordných šesť od legendárneho Brazílčana Pelého (1970).
Miami
Francúzsko - Anglicko 4:6 (0:4)
Góly: 48. a 66. Mbappe, 54. Barcola, 90.+6 Dembele - 37., 45.+1 a 87. Saka (tretí z 11 m), 3. Rice, 18. Konsa, 90.+8 Bellingham. Rozhodovali: Valenzuela - Urrego, Moreno (všetci Ven.), 64.478 divákov.
Francúzsko: Maignan – Gusto (90.+1 Kounde), Konate (46. Upamecano), Lacroix, Hernandez (46. Digne) – Zaire-Emery, Rabiot – Olise, Cherki (46. Dembele), Doue (46. Barcola) – Mbappe
Anglicko: Henderson – Quansah (83. James), Konsa, Guehi (90.+2 Chalobah), Spence – Rice – Saka, Eze (79. Bellingham), Rogers, Rashford (46. Watkins) – Toney (79. Anderson)
Iba na lavičke Anglicka začali kapitán Kane, ťahúň stredu poľa Bellingham či ďalšie stálice základu ako Stones, James a Gordon. Kapitánsku pásku prevzal Rice a práve on bol autorom prvej strely do priestoru brány, ktorá rovno skončila gólom. Rice potiahol loptu po jej zisku dopredu a spoza brániaceho hráča nekompromisne zakončil k žrdi - 1:0. Po jedenástich minútach mohli Angličania viesť 2:0, keď sa po nábehu za defenzívnu líniu presadil Saka, ale krídelník Arsenalu si nepostrážil postavenie a zbiehal z ofsajdu. „Albion“ bol však aktívnejší, v ofenzíve uvoľnenejší a Francúzi sa bránili. Zaslúžene odskočil na rozdiel dvoch gólov v 18. minúte po presnom zásahu Konsu. Francúzi pôsobili odovzdane a duel sa menil na anglickú exhibíciu. Zodpovedným prístupom navyšovali skóre a v 37. minúte rozobrali obranu „Les Bleus“. Maignana absolútne potopila obrana, ktorá sa nevrátila späť v dostatočnom počte a Angličanom zostávalo veľa času na vyšachovanie francúzskeho brankára. Loptu doklepol do siete Saka, ktorý pridal druhý gól v nadstavenom čase po presnej strele ľavačkou a upravil už na hrozivých 4:0.
Francúzi išli do druhého polčasu zachraňovať česť a odvrátiť hroziaci debakel. Deschamps po zmene strán reagoval hneď štvornásobným striedaním, keď z ihriska stiahol kvarteto Konate, Hernandez, Doue, Cherki a do hry poslal Dembeleho, Barcolu, Digneho a Upamecana. Francúzi vybehli na trávnik v Miami ako vymenení a už v 48. minúte strelil kontaktný gól Mbappe po asistencii Oliseho. Pre kapitána „Les Bleus“ to bol gól s poradovým číslo deväť na tomto turnaji, Olise zaznamenal šiestu asistenciu. Francúzi pokračovali v dobiehaní manka a v 54. minúte prehrávali o dva góly zásluhou Barcolu. Po hodine hry predviedol famózny reflex Maignan, ktorý vytiahol zákrok na bránkovej čiare a udržal svoj tím v boji o bronz. Anglicku pasivita vzala finálovú účasť a približovala aj neuveriteľnú stratu štvorgólového náskoku. Zápas mohol uzavrieť striedajúci Bellingham v 81. minúte, keď sa však dostal až príliš blízko k Maignanovi a neskóroval. Na opačnej strane mal vzápätí vyrovnanie na kopačke Olise, avšak vo výbornej pozícii minul bránu. „Tri levy“ napokon bronz spečatili v 87. minúte, keď po faule Gusta na Spencea premenil pokutový kop Saka a zaknihoval hetrik. Francúzi ešte zdramatizovali záver zásahom Dembeleho, ktorý však prišiel príliš neskoro. Divoký duel uzavrel gól Bellinhama v ôsmej minúte nadstavenia.
Angličania si urobili z prvého polčasu exhibíciu. Defenzívu francúzskeho výberu viackrát rozobrali a viedli o štyri góly. Vyzeralo to na mimoriadne trpkú rozlúčku trénera Didiera Deschampsa s lavičkou „Les Bleus“, keďže MS 2026 sú jeho poslednými pri kormidle Francúzov. Napokon jeho hráči zabojovali a v druhom polčase siahali na vyrovnanie v ofenzívnom divadle. Diváci na Floride videli najgólovejší zápas v súboji o bronz v histórii svetových šampionátov. Doteraz ním bolo stretnutie medzi Francúzskom a Západným Nemeckom na záverečnom turnaji vo Švédsku v roku 1958, ktorý sa skončil výsledkom 6:3 pre Francúzov. Na spomínanom šampionáte strelil Just Fontaine najvyšší počet gólov za jeden turnaj (13). Odvtedy sa mu priblížil iba v roku 1970 legendárny Nemec Gerd Müller s desiatimi presnými zásahmi, ktorého dorovnal na prebiehajúcom turnaji v zámorí Mbappe.
Ten má po svojom treťom svetovom šampionáte na konte 22 gólov, čím vyrovnal rekordný zápis Lionela Messiho. Tridsaťdeväťročného argentínskeho kapitána čaká v nedeľu finálový duel proti Španielsku, v ktorom sa môže opäť osamostatniť na čele historickej tabuľky strelcov. Na zisk Zlatej kopačky turnaja bude musieť hviezda „Albicelestes“ streliť minimálne dva góly. Do histórie šampionátov sa zapísal francúzsky krídelník Michael Olise, ktorý zakončil turnaj so siedmimi asistenciami, čím prekonal doterajších rekordných šesť od legendárneho Brazílčana Pelého (1970).
MS vo futbale - o bronz:
Miami
Francúzsko - Anglicko 4:6 (0:4)
Góly: 48. a 66. Mbappe, 54. Barcola, 90.+6 Dembele - 37., 45.+1 a 87. Saka (tretí z 11 m), 3. Rice, 18. Konsa, 90.+8 Bellingham. Rozhodovali: Valenzuela - Urrego, Moreno (všetci Ven.), 64.478 divákov.
Francúzsko: Maignan – Gusto (90.+1 Kounde), Konate (46. Upamecano), Lacroix, Hernandez (46. Digne) – Zaire-Emery, Rabiot – Olise, Cherki (46. Dembele), Doue (46. Barcola) – Mbappe
Anglicko: Henderson – Quansah (83. James), Konsa, Guehi (90.+2 Chalobah), Spence – Rice – Saka, Eze (79. Bellingham), Rogers, Rashford (46. Watkins) – Toney (79. Anderson)
Iba na lavičke Anglicka začali kapitán Kane, ťahúň stredu poľa Bellingham či ďalšie stálice základu ako Stones, James a Gordon. Kapitánsku pásku prevzal Rice a práve on bol autorom prvej strely do priestoru brány, ktorá rovno skončila gólom. Rice potiahol loptu po jej zisku dopredu a spoza brániaceho hráča nekompromisne zakončil k žrdi - 1:0. Po jedenástich minútach mohli Angličania viesť 2:0, keď sa po nábehu za defenzívnu líniu presadil Saka, ale krídelník Arsenalu si nepostrážil postavenie a zbiehal z ofsajdu. „Albion“ bol však aktívnejší, v ofenzíve uvoľnenejší a Francúzi sa bránili. Zaslúžene odskočil na rozdiel dvoch gólov v 18. minúte po presnom zásahu Konsu. Francúzi pôsobili odovzdane a duel sa menil na anglickú exhibíciu. Zodpovedným prístupom navyšovali skóre a v 37. minúte rozobrali obranu „Les Bleus“. Maignana absolútne potopila obrana, ktorá sa nevrátila späť v dostatočnom počte a Angličanom zostávalo veľa času na vyšachovanie francúzskeho brankára. Loptu doklepol do siete Saka, ktorý pridal druhý gól v nadstavenom čase po presnej strele ľavačkou a upravil už na hrozivých 4:0.
Francúzi išli do druhého polčasu zachraňovať česť a odvrátiť hroziaci debakel. Deschamps po zmene strán reagoval hneď štvornásobným striedaním, keď z ihriska stiahol kvarteto Konate, Hernandez, Doue, Cherki a do hry poslal Dembeleho, Barcolu, Digneho a Upamecana. Francúzi vybehli na trávnik v Miami ako vymenení a už v 48. minúte strelil kontaktný gól Mbappe po asistencii Oliseho. Pre kapitána „Les Bleus“ to bol gól s poradovým číslo deväť na tomto turnaji, Olise zaznamenal šiestu asistenciu. Francúzi pokračovali v dobiehaní manka a v 54. minúte prehrávali o dva góly zásluhou Barcolu. Po hodine hry predviedol famózny reflex Maignan, ktorý vytiahol zákrok na bránkovej čiare a udržal svoj tím v boji o bronz. Anglicku pasivita vzala finálovú účasť a približovala aj neuveriteľnú stratu štvorgólového náskoku. Zápas mohol uzavrieť striedajúci Bellingham v 81. minúte, keď sa však dostal až príliš blízko k Maignanovi a neskóroval. Na opačnej strane mal vzápätí vyrovnanie na kopačke Olise, avšak vo výbornej pozícii minul bránu. „Tri levy“ napokon bronz spečatili v 87. minúte, keď po faule Gusta na Spencea premenil pokutový kop Saka a zaknihoval hetrik. Francúzi ešte zdramatizovali záver zásahom Dembeleho, ktorý však prišiel príliš neskoro. Divoký duel uzavrel gól Bellinhama v ôsmej minúte nadstavenia.