Anglicko zvíťazilo v Taliansku 2:1, suverénni Portugalci

1. kolo kvalifikácie ME 2024:



C-skupina



Taliansko - Anglicko 1:2 (0:2)



Góly: 56. Retegui - 13. Rice, 44. Kane (z 11 m), ČK: 80. Shaw (Anglicko). Rozhodoval: Jovanovič (Srb.)







Severné Macedónsko - Malta 2:1 (0:0)



Góly: 66. Elmas, 72. Churlinov - 86. Yannick. Rozhodoval: Tohver (Est.)





H-skupina



Kazachstan - Slovinsko 1:2 (1:0)



Góly: 24. Samorodov - 47. Brekalo, 78. Vipotnik. Rozhodoval: Nyberg (Švéd.)







Dánsko - Fínsko 3:1 (1:0)



Góly: 21., 82. a 90.+3 Hojlund - 53. Antman. Rozhodoval: Siebert (Nem.)







San Maríno - Severné Írsko 0:2 (0:1)



Góly: 24. a 55. Charles. Rozhodoval: Bogár (Maď.)





J-skupina



Portugalsko - Lichtenštajnsko 4:0 (1:0)



Góly: 51. a 63. Ronaldo (prvý z 11 m), 8. Cancelo, 47. B. Silva, bez kariet. Rozhodoval: Eskas (Nór.)



Portugalsko: Patricio - Cancelo, Pereira (67. Neves), Dias, Inacio, Guerreiro - Fernandes (89. Joao Mario), Palhinha, B. Silva (78. Vitinha) - Ronaldo (78. Ramos), Felix (67. Leao)



Lichtenštajnsko: Büchel - S. Wolfinger (80. Yildiz), Malin (38. Lüchinger), Traber, Hofer, Meier (60. F. Wolfinger) – Frommelt, Wieser, Hasler - Gassner (60. Lorenz), Sele (80. Beck)







Bosna a Hercegovina - Island 3:0 (2:0)



Góly: 14. a 40. Krunič, 63. Dedič, ŽK: Tahirovič, Dedič - Haraldsson, Palsshon, J. Gudmundsson. Rozhodoval: Rumšas (Lit.)



BaH: Šehič - Ahmedhodžič, Miličevič, Saničanin - Dedič (71. Hadžikadunič), Hadžiahmetovič (72. Prcič), Tahirovič (82. Cimirot), Krunič, Gazibegovič - Prevljak (67. Kodro), Demirovič (82. Bilbija)



Island: Runarsson - Palsson, H. Magnusson, Gretarsson, D. Olafsson - Sigurdsson (67. Anderson), Traustason (82. Thrandarson), Haraldsson, Thorsteinsson (66. Ellertsson) – Finnbogason (82. A. Gudjohnsen), J. Gudmundsson



Bratislava 23. marca (TASR) - Futbalisti Anglicka vstúpili do kvalifikačného cyklu ME 2024 víťazstvom 2:1 na pôde Talianska vo štvrtkovom šlágri C-skupiny. O góly hostí sa v Neapole postarali Declan Rice a Harry Kane, ktorý v závere prvého polčasu premenil jedenástku a 54. presným zásahom sa odpútal od Waynea Rooneyho na čele historickej tabuľky strelcov anglickej reprezentácie. V druhom stretnutí "céčka" potvrdilo Severné Macedónsko úlohu favorita a Maltu zdolalo 2:1.Angličania pricestovali na Apeninský polostrovom s negatívnou bilanciou proti "squadre", ktorú nedokázali zdolať v šiestich predošlých vystúpeniach. Obzvlášť bolestivá bola pre nich prehra vo finále ME 2020, ktorú utrpeli v jedenástkovom rozstrele. Tentoraz však boli lepšie pripravení a už v 13. minúte ich poslal do vedenia Rice. V 44. minúte po ruke Di Lorenza zvýšil z jedenástky náskok Kane. Nádeje domácich na bodový zisk rozdúchal po prestávke Retegui. Domácim sa však už ďalší gól streliť nepodarilo ani po tom, ako dostal v 80. minúte červenú kartu Luke Shaw.V H-skupine zvíťazilo Dánsko v severskom derby nad Fínskom 3:1 vďaka hetriku Rasmusa Hojlunda. Tri body vybojovali aj hráči Slovinska po triumfe 2:1 v Kazachstane. Hostia otočili skóre po prestávke vďaka presným zásahom striedajúcich hráčov Davida Brekala a Žana Vipotnika.Portugalsko v "slovenskej" J-skupine nedalo v Lisabone šancu trpaslíkovi z Lichtenštajnska, ktorého zdolalo 4:0. Kapitán domácich Cristiano Ronaldo sa stal celosvetovým rekordérom v počte štartov za národný tím. Proti Lichtenštajnsku nastúpil na 197. zápas v reprezentácii, čím sa v historickom rebríčku odpútal od stále aktívne hrajúceho Kuvajťana Badera Al-Mutawu. Na treťom mieste figuruje Son Chin Ann z Malajzie, ktorý v rokoch 1969-1984 reprezentoval svoju krajinu 184-krát. Ronaldo rekordný večer okorenil dvoma gólmi a na konte už má 120 zásahov, čo je tiež celosvetový rekord.Bosna a Hercegovina, ktorá sa predstaví v nedeľu v Bratislave proti výberu trénera Francesca Calzonu, zdolala Island 3:0. Dva góly balkánskeho tímu strelil stredopoliar milánskeho AC Rade Krunič.