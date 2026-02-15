< sekcia Šport
Anglický futbalista Kane dosiahol métu 500 gólov v kariére
Autor TASR
Brémy 15. februára (TASR) - Anglický futbalista Harry Kane dosiahol v sobotňajšom zápase 22. kola Bundesligy na ihrisku Werderu Brémy veľký míľnik. Dvoma gólmi v prvom polčase sa dostal na métu 500 presných zásahov v kariére. Útočník Bayernu Mníchov poďakoval po víťaznom stretnutí (3:0) spoluhráčom a teší sa na ďalšie úspechy v drese úradujúceho nemeckého majstra.
Kane dosiahol jeden medzník už svojím prvým gólom v 22. minúte. Po faule na Lennarta Karla v pokutovom území premenil svoju 100. penaltu a poslal hostí do vedenia. Náskok navýšil už o tri minúty neskôr strelou spoza šestnástky k ľavej žrdi. Pre tridsaťdvaročného kanoniera to bol 500. presný zásah v kariére. „Päťsto je skvelé číslo. Je za tým veľa tvrdej práce. Ďakujem všetkým spoluhráčom a trénerom za tie roky,“ vyjadril sa anglický reprezentant.
Kane potreboval na dosiahnutie tohto míľnika 743 zápasov. V drese národného tímu má na konte 78 gólov v 112 dueloch. „Za týmto úspechom je veľa tvrdej práce a obety. Je skvelé to dosiahnuť,“ dodal v rozhovore pre DAZN najlepší strelec ligy.
Do druhého dejstva nenastúpil brankár Manuel Neuer, no podľa športového riaditeľa Bayernu Maxa Eberla išlo iba o preventívne opatrenie. Osud zápasu definitívne spečatil v 70. minúte Leon Goretzka. „Skórovali sme v skvelom momente a rozhodli sme o zápase,“ konštatoval Kane.
Bayern má na čele tabuľky náskok šiestich bodov pred Dortmundom. Oba tímy sa proti sebe postavia v der Klassiker o dva týždne na štadióne Borussie.
