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Anglický mládežnícky reprezentant Mukasa predĺžil zmluvu s ManCity

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Hráči Manchestru City oslavujú po víťazstve vo finále anglického Ligového pohára v futbale medzi Arsenalom a Manchestrom City v Londýne v nedeľu 22. marca 2026. Foto: TASR/AP

Osemnásťročný syn litovskej matky a ugandského otca predtým hrával primárne v akadémii „Cityzens“.

Autor TASR
Manchester 9. júna (TASR) - Anglický mládežnícky futbalový reprezentant Divine Mukasa sa dohodol s Manchestrom City na predĺžení zmluvy o ďalšie štyri roky. Rodák z Londýna prišiel do klubu v roku 2023, debut v A-tíme zažil minulý rok a záver uplynulej sezóny strávil na hosťovaní v kádri druholigového Leicesteru City.

Osemnásťročný syn litovskej matky a ugandského otca predtým hrával primárne v akadémii „Cityzens“. Od septembra 2025 nazbieral šesť štartov v tíme trénera Pepa Guardiolu. V tom prvom - v dueli Ligového pohára proti Huddersfieldu - asistoval pri otváracom góle Phila Fodena. Za „Albión“ nastupuje od kategórie do 16 rokov a absolvoval už aj debut v tíme do 19 rokov.
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