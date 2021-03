Anglický obranca Richards podpísal zmluvu s Bayernom Mníchov

Mníchov 1. marca (TASR) - Prestup anglického obrancu Omara Richardsa z druholigového Readingu do Bayernu Mníchov je podľa televíznej stanice Sky hotová vec. Dvadsaťtriročný hráč už v klube nemeckého šampióna absolvoval lekársku prehliadku a po nej podpísal kontrakt do konca júna 2025. Do Bayernu príde zadarmo po skončení zmluvy s Readingom, ktorá mu vyprší na konci prebiehajúcej sezóny.