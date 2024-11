Anglický rozhodca Coote čelí ďalšiemu vyšetrovaniu

Londýn 27. novembra (TASR) - Suspendovaný anglický rozhodca David Coote čelí ďalšiemu vyšetrovaniu. Anglická Futbalová asociácia (FA) preveruje informácie, že pred zápasom Championship sa rozprával s fanúšikom o udelení žltej karty jednému hráčovi Leedsu.



Štyridsaťdvaročný arbiter podľa The Sun tieto obvinenia poprel. Britský denník priniesol informácie, že Coote diskutoval o udelení žltej karty vtedajšiemu hráčovi Leedsu Ezgjanovi Alioskiovi s fanúšikom klubu deň pred zápasom druhej ligy s West Bromwichom. Duel sa hral v októbri 2019. Noviny tvrdia, že po tom, čo Coote skutočne ukázal Alioskimu žltú, poslal priaznivcovi správu: "Dúfam, že si spravil, ako sme sa rozprávali."



FA vo vyhlásení uviedla: "Sú to veľmi vážne obvinenia a naliehavo ich vyšetrujeme."



Rozhodca obvinenia poprel, jeho slová citoval denník The Sun: "Akékoľvek problémy som mal v osobnom živote, nikdy neovplyvnili moje rozhodovanie na ihrisku. Vždy som si veľmi vážil integritu futbalu, zápasy som rozhodoval nestranne a podľa mojich najlepších schopností."



Rozhodcovská komisia FA suspendovala Cootea 12. novembra v reakcii na virálne video, na ktorom má hanlivé poznámky na adresu bývalého trénera Liverpoolu Jürgena Kloppa. O pár dní sa objavil ďalší škandál, vyšetrovanie tentokrát spustila Európska futbalová únia (UEFA) v súvislosti so záberom arbitrovho údajného užívania drog na tohtoročných ME v Nemecku. Na videu, ktoré zverejnil britský denník The Sun, mal byť 42-ročný popredný arbiter s bielym práškom, ktorý má byť kokaín. Na európskom šampionáte pracoval ako špecialista za systémom VAR. V správe sa uvádza, že zábery z incidentu vznikli po jeho záverečnom zápase na turnaji, ktorým bol štvrťfinálový súboj Francúzska s Portugalskom. Informovala agentúra AP.