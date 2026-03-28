Tréner anglických futbalistov Tuchel je aj napriek remíze spokojný
Autor TASR
Londýn 28. marca (TASR) - Tréner anglických futbalistov Thomas Tuchel pochválil svojich zverencov po piatkovej remíze 1:1 s Uruguajom. Nemcovi na lavičke Albionu sa naopak nepáčil výkon rozhodcu a bol sklamaný z reakcie fanúšikov na návrat Bena Whitea.
Tuchel experimentoval so zostavou a musel spraviť aj dve vynútené zmeny po fauloch na Noniho Maduekeho a Phila Fodena. V bojovnom zápase sa následne rozhodol poslať na ihrisko Bena Whitea. Obranca Arsenalu počas MS 2022 v Katare na vlastnú žiadosť opustil kemp Anglicka. Časť fanúšikov mu to zrejme neodpustila a po jeho príchode reagovala bučaním a piskotom. White odpovedal najlepšie ako mohol, keď v 81. minúte dosledoval rohový kop Colea Palmera a otvoril skóre. Nanešťastie pre neho bol však aj pri vyrovnávajúcom góle hostí. Federico Valverde premenil v nadstavenom čase pokutový kop po faule Whitea na Federica Vinasa.
Rozhodca Sven Jablonski ešte rozhodnutie o penalte konzultoval so systémom VAR, čo Tuchela nahnevalo. „Vnímam to tak, že útočník veľmi dobre vedel čo robí. Rozhodca situáciu videl a neukázal na biely bod. Prekvapilo ma, že systém VAR vôbec fungoval, pretože zákroky na Fodena a Maduekeho zostali nepovšimnuté,“ vyjadril sa Nemec po zápase.
Päťdesiatdvaročný tréner sa vrátil aj k piskotu na Whitea. „Sklamalo ma to, no musela to byť len časť publika. Myslím si, že to nepomáha nikomu. Stalo sa to v minulosti už aj iným hráčom, zrejme to musí len prijať a sústrediť sa na budúcnosť,“ reagoval Tuchel, ktorý bol napriek remíze spokojný s výkonom tímu. „Boli sme lepším tímom, snažili sme sa hrať v našom systéme a to sa nám darilo. Mali sme niekoľko šancí zo štandardných situácií a zápas ovplyvnili aj vynútené striedania. Noví hráči na ihrisku zareagovali správne a ich prejav sa mi pozdával.“
Angličania sa najbližšie predstavia v utorok opäť vo Wembley proti Japonsku. V júni ich ešte čakajú prípravné duely s Novým Zélandom a Kostarikou.
