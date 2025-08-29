Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Anglický útočník Vardy rokuje o príchode do talianskeho tímu Cremonese

Rokovania sú údajne v počiatočnej fáze. Cremonese vstúpilo do sezóny cenným víťazstvom na ihrisku AC Miláno 2:1 a v piatok ho čakal duel so Sassuolom.

Rím 29. augusta (TASR) - Anglický futbalový útočník Jamie Vardy je blízko k prestupu do talianskej Serie A. Dlhoročný kanonier anglického Leicestru rokuje o prestupe s nováčikom najvyššej talianskej súťaže Cremonese. Informovala o tom agentúra AFP.

Tridsaťosemročný Vardy v lete 2025 opustil Leicester po 13 rokoch, v roku 2016 mu pomohol k senzačnému titulu v Premier League. V roku 2020 sa stal najlepším strelcom súťaže.
