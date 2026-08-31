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Anglický útočník Watkins prestúpil do saudskoarabského tímu Al-Hilal

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Na snímke Ollie Watkins. Foto: TASR/AP

Tím z Birminghamu v tomto prestupovom období predal aj Morgana Rogersa, Youriho Tielemansa, Ezriho Konsu a Emiliana Martineza.

Autor TASR
Londýn 30. augusta (TASR) - Anglický futbalista Ollie Watkins sa v nedeľu pridal k významným odchodom z Aston Villy, keď dokončil prestup do saudskoarabského tímu Al-Hilal. Informovala o tom agentúra AFP.

Tridsaťročný útočník pôsobil vo Villa Parku od príchodu z Brentfordu v roku 2020 a v každej sezóne, ktorú v klube odohral, dosiahol dvojciferný počet gólov. Na svojom Instagrame v nedeľu napísal: „Šesť úžasných rokov sa skončilo. Ďakujem za krásne spomienky a za to, že ste ma vždy podporovali v ťažkých chvíľach. Rozlúčiť sa s týmto klubom nikdy nie je jednoduché, pretože to bola obrovská súčasť môjho života na ihrisku, aj mimo neho.“

Tím z Birminghamu v tomto prestupovom období predal aj Morgana Rogersa, Youriho Tielemansa, Ezriho Konsu a Emiliana Martineza.
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