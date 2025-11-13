Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 13. november 2025Meniny má Stanislav
< sekcia Šport

Anguissa utrpel zranenie stehna, Neapolu bude chýbať niekoľko mesiacov

.
Andre-Frank Zambo Anguissa z Neapolu (vpravo) a Arthur Theate z Frankfurtu bojujú o loptu počas zápasu Ligy majstrov medzi Neapolom a Eintrachtom Frankfurt v Neapole v Taliansku v utorok 4. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Podľa predstaviteľov Neapola bude Anguissa nútene pauzovať tri až štyri mesiace, informovala agentúra AP. Pre trénera úradujúceho talianskeho šampióna Antonia Conteho je to ďalšie citeľné oslabenie.

Autor TASR
Neapol 13. novembra (TASR) - Kamerunský futbalista Frank Anguissa utrpel vážne zranenie zadného stehenného svalu a svojmu klubu SSC Neapol bude chýbať niekoľko mesiacov. Spoluhráč slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku sa zranil pred semifinálovým duelom play off africkej kvalifikácie MS 2026 s DR Kongo.

Podľa predstaviteľov Neapola bude Anguissa nútene pauzovať tri až štyri mesiace, informovala agentúra AP. Pre trénera úradujúceho talianskeho šampióna Antonia Conteho je to ďalšie citeľné oslabenie. Pre podobné zranenia budú dlhodobo absentovať belgickí reprezentanti Kevin de Bruyne a Romelu Lukaku. Anguissa vsietil v tejto sezóne Serie A štyri góly a pridal dve asistencie.
.

Neprehliadnite

Nemec strelil prvý hetrik v NHL: „Pravdepodobne aj prvý v kariére“

Ráž: Zranení zo železničných nehôd dostanú odškodnenie do 20.000 eur

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici