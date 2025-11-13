< sekcia Šport
Anguissa utrpel zranenie stehna, Neapolu bude chýbať niekoľko mesiacov
Podľa predstaviteľov Neapola bude Anguissa nútene pauzovať tri až štyri mesiace, informovala agentúra AP. Pre trénera úradujúceho talianskeho šampióna Antonia Conteho je to ďalšie citeľné oslabenie.
Autor TASR
Neapol 13. novembra (TASR) - Kamerunský futbalista Frank Anguissa utrpel vážne zranenie zadného stehenného svalu a svojmu klubu SSC Neapol bude chýbať niekoľko mesiacov. Spoluhráč slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku sa zranil pred semifinálovým duelom play off africkej kvalifikácie MS 2026 s DR Kongo.
Podľa predstaviteľov Neapola bude Anguissa nútene pauzovať tri až štyri mesiace, informovala agentúra AP. Pre trénera úradujúceho talianskeho šampióna Antonia Conteho je to ďalšie citeľné oslabenie. Pre podobné zranenia budú dlhodobo absentovať belgickí reprezentanti Kevin de Bruyne a Romelu Lukaku. Anguissa vsietil v tejto sezóne Serie A štyri góly a pridal dve asistencie.
Podľa predstaviteľov Neapola bude Anguissa nútene pauzovať tri až štyri mesiace, informovala agentúra AP. Pre trénera úradujúceho talianskeho šampióna Antonia Conteho je to ďalšie citeľné oslabenie. Pre podobné zranenia budú dlhodobo absentovať belgickí reprezentanti Kevin de Bruyne a Romelu Lukaku. Anguissa vsietil v tejto sezóne Serie A štyri góly a pridal dve asistencie.