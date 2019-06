Ani Ferguson či Mourinho, Rooneyho najobľúbenejší tréner bol van Gaal

Rooney v súčasnosti pôsobí v zámorskej MLS v drese DC United a voľný čas trávi snahou získať trénerskú licenciu.

Manchester 30. júna (TASR) - Hviezdnu futbalovú kariéru Waynea Rooneyho v Manchestri United odštartoval tréner Alex Ferguson v roku 2004. Za vtedy osemnásťročného útočníka zaplatil Evertonu 26,5 milióna libier, v tom čase najvyššiu čiastku za hráča mladšieho ako dvadsať rokov. Tridsaťtriročný útočník však na otázku, kto bol najlepší kormidelník, ktorý ho viedol, odpovedal nečakane.



Okrem Fergusona zažil aj iné trénerské hviezdy ako Joseho Mourinha, či na anglickej lavičke, Fabia Capella, no jemu sa najlepšie pracovalo s kontroverzným Holanďanom Louisom van Gaalom. "Na sto percent bol ďaleko najlepší tréner, akého som mal. Jeho taktická precíznosť, príprava na každý zápas a zmysel pre detail, veľmi som ho obdivoval, bol úžasný. Úplne zmenil môj pohľad na túto stránku futbalu," povedal Rooney pre periodikum De Telegraaf.



Van Gaal zotrval na Old Trafforde iba dva roky (2014 - 2016), a hoci počas kariéry zvyčajne nepatril medzi obľúbencov medzi hráčmi, Rooney s odstupom času priznal, že jeho metódy mali zmysel: "Spolupráca s ním nebola vždy jednoduchá a vtedy sme o tom veľa diskutovali. Po rokoch však ľutujem ako to celé dopadlo a viem, že ak budem v budúcnosti trénovať, využijem mnoho vecí, ktoré som sa od neho naučil."



Rooney v súčasnosti pôsobí v zámorskej MLS v drese DC United a voľný čas trávi snahou získať trénerskú licenciu. V budúcnosti by rád nasledoval príklad iných špičkových futbalistov ako Franka Lamparda, Stevena Gerrarda či spoluhráča z Manchestru United Ryana Giggsa. "Je skvelé, že Frank alebo Steve dostali šancu vo veľkých kluboch. Dáva mi to nádej, pretože aj ja uvažujem o tomto smere. Fyzicky sa stále cítim dobre a hra ma stále baví, ale jedného dňa skončí táto kapitola a musím zvažovať o budúcnosti," povedal rekordný strelec anglickej reprezentácie.



V nej si pripísal 53 gólov, celkovo počas doterajšej kariéry dosiahol viac ako 300 zásahov. Streleckému umeniu sa učil od dvoch holandských ostrostrelcov Ruuda van Nistelrooya a neskôr Robina van Persieho. "Hrať spoločne s Ruudom bolo úžasné. Patril k mojim najväčším hrdinom, a keď som dostal možnosť nastúpiť v rovnakom drese, splnil sa mi sen. Bola česť učiť sa od neho. Samozrejme, na trávniku som sa mu nemohol vyrovnať, bolo to asi aj vekovým rozdielom, veď som bol decko, o desať rokov mladší," vrátil sa na začiatok kariéry. Podobne videl aj spoluprácu s van Persiem, s ktorým vychádzal aj mimo ihriska. "Spomínam si na jedny spoločné Vianoce. Boli sme aj s jeho manželkou na karaoke. Mala otrasný hlas, chcem povedať, že sme spolu strávili veľa pekných chvíľ," dodal Rooney.