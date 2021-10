Anisimov sa po 13 rokoch v NHL vrátil do Lokomotivu Jaroslavľ

Jaroslavľ 20. októbra (TASR) - Ruský hokejový útočník Arťom Anisimov podpísal kontrakt do konca sezóny 2021/2022 s klubom Lokomotiv Jaroslavľ. Klub KHL o tom informoval na oficiálnom webe.



Anisimov má za sebou 13-ročnú kariéru v NHL, v rámci ktorej odohral celkovo 814 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 188 gólov, 205 asistencií (393 bodov). V roku 2006 ho z 54. miesta draftoval klub New York Rangers, v ktorom pôsobil do roku 2012. Neskôr si obliekal aj dresy Columbusu, Chicaga a Ottawy. Rusko reprezentoval na šiestich MS, z ktorých má jedno zlato, dve striebra a jeden bronz.



Príchod do Lokomotivu pre neho znamená návrat do materského klubu, v ktorom pôsobil aj počas prvej polovice sezóny 2012/2013, keď sa NHL nehrala.