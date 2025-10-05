< sekcia Šport
Anisimovová ovládla turnaj WTA 1000 v Pekingu, zdolala Noskovú
Anisimovová získala druhý titul v tomto roku a celkovo svoj štvrtý na hlavnom profesionálnom okruhu.
Autor TASR,aktualizované
Peking 5. októbra (TASR) - Americká tenistka Amanda Anisimovová sa stala víťazkou dvojhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu. Trojka „pavúka“ zdolala v nedeľňajšom finále 26. nasadenú Češku Lindu Noskovú za hodinu a 46 minút 6:0, 2:6 a 6:2.
Anisimovová získala druhý titul v tomto roku a celkovo svoj štvrtý na hlavnom profesionálnom okruhu. Dvadsaťštyriročná Američanka premenila v titul svoju premiérovú finálovú časť na China Open. Trofej v Pekingu zdvihla presne mesiac po tom, ako sa predstavila vo finále na US Open, kde nestačila na Bielorusku Arinu Sobolenkovú.
„Boli to neskutočné týždne. Cítila som veľa lásky. Čelili sme viacerým výzvam, napriek tomu sme zažili kopec zábavy. Je bláznivé, že sme sa dostali tak ďaleko. Dnešné víťazstvo je veľmi špeciálne. Teším sa na ďalšie úspechy, verím, že forma vydrží,“ povedala Anisimovová podľa AFP. Nosková po premiérovej účasti vo finále na okruhu WTA si musí na prvú trofej ešte počkať.
dvojhra - finále:
Amanda Anisimovová (USA-3) - Linda Nosková (ČR-26) 6:0, 2:6, 6:2
