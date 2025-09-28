< sekcia Šport
Anisimovová postúpila do osemfinále turnaja WTA 1000 v Pekingu
Úlohu favoritky potvrdila aj ďalšia Američanka Coco Gauffová.
Autor TASR
Peking 28. septembra (TASR) - Americká tenistka Amanda Anisimovová postúpila do osemfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu. V 3. kole zdolala v pozícii nasadenej trojky domácu Číňanku Čang Šuaj 7:6 (11), 6:0. Jej ďalšou súperkou bude Češka Karolína Muchová.
Úlohu favoritky potvrdila aj ďalšia Američanka Coco Gauffová, nasadená dvojka zvíťazila nad dvadsaťpäťkou „pavúka“ Leylah Annie Fernandezovou z Kanady 6:4, 4:6 a 7:5. V boji o štvrťfinále sa stretne s pätnástou nasadenou Belindou Benčičovou, Švajčiarka so slovenskými koreňmi vyhrala nad Austrálčankou Priscillou Honovou takisto v troch setoch 4:6, 6:4, 6:3.
dvojhra - 3. kolo:
Eva Lysová (Nem.) - Jelena Rybakinová (Kaz.-8) 6:3, 1:6, 6:4, McCartney Kesslerová (USA) - Barbora Krejčíková (ČR) 1:6, 7:5, 3:0, Krejčíková skreč, Coco Gauffová (USA-2) - Leylah Annie Fernandezová (Kan.-25) 6:4, 4:6, 7:5, Marie Bouzková (ČR) - Veronika Kudermetovová (Rus.-24) 6:3, 7:5, Jasmine Paoliniová (Tal.-6) - Sofia Keninová (USA-27) 6:3, 6:0, Karolína Muchová (ČR-13) - Paula Badosová (Šp.-18) 4:2, Badosová skreč, Belinda Benčičová (Švaj.-15) - Priscilla Honová (Austr.) 4:6, 6:4, 6:3, Amanda Anisimovová (USA-3) - Čang Šuaj (Čína) 7:6 (11), 6:0
