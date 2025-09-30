< sekcia Šport
Anisimovová postúpila do štvrťfinále turnaja WTA v Pekingu
V ďalšej fáze sa stretne s Nemkou Evou Lysovou, ktorá zdolala McCartney Kesslerovú z USA 4:6, 6:1, 6:2.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Peking 30. septembra (TASR) - Americká tenistka Coco Gauffová postúpila do štvrťfinále na turnaji WTA 1000 v Pekingu. Nasadená dvojka zvíťazila v osemfinálovom zápase nad švajčiarskou reprezentantkou Belindou Benčičovou 4:6, 7:6 (4), 6:2. V ďalšej fáze sa stretne s Nemkou Evou Lysovou, ktorá zdolala McCartney Kesslerovú z USA 4:6, 6:1, 6:2.
osemfinále:
Amanda Anisimovová (USA-3) - Karolína Muchová (ČR-13) 1:6, 6:2, 6:4
Coco Gauffová (USA-2) - Belinda Benčičová (Švaj.-15) 4:6, 7:6 (4), 6:2
Eva Lysová (Nem.) - McCartney Kesslerová (USA) 4:6, 6:1, 6:2
Amanda Anisimovová (USA-3) - Karolína Muchová (ČR-13) 1:6, 6:2, 6:4
Coco Gauffová (USA-2) - Belinda Benčičová (Švaj.-15) 4:6, 7:6 (4), 6:2
Eva Lysová (Nem.) - McCartney Kesslerová (USA) 4:6, 6:1, 6:2